Passagem do metrô de BH sobe a partir desta quarta; veja o novo valor

A tarifa do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte ficará mais cara a partir desta quarta-feira (1º/7). O valor da passagem passará de R$ 5,80 para R$ 6, conforme resolução publicada no último sábado (27/6) pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) no Diário Oficial de Minas Gerais.

O reajuste autorizado é de 3,81% e também atualiza as tarifas integradas entre o sistema metroferroviário e as linhas de ônibus da capital mineira e de Contagem.

Na capital, as linhas integradas do Grupo A passarão a custar R$ 9,35, enquanto as do Grupo B terão tarifa de R$ 10,60. Em Contagem, as linhas de integração do Grupo B passarão para R$ 11,60. Já as tarifas dos ônibus metropolitanos integrados ao metrô variarão entre R$ 10,40 e R$ 14,20, conforme a linha e o tipo de bilhete utilizado.

O reajuste está previsto no Contrato de Concessão, firmado em 23 de março de 2023, e foi autorizado pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias.

Segundo a Seinfra, o reajuste ocorre dentro das regras estabelecidas no contrato de concessão do metrô. A pasta afirma que, desde a assinatura do acordo, em março de 2023, estão sendo executados investimentos para modernização do sistema.

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Entre as ações citadas pelo governo estão a reforma das estações da Linha 1, a compra de 24 novos trens, com as primeiras unidades já em circulação, a implantação da Estação Novo Eldorado e as obras da Linha 2.