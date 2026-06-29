Delegacia de Venda Nova em novo endereço: "Ampla e moderna", diz polícia

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (29/6) que a Delegacia Regional de Venda Nova, em Belo Horizonte, passa a funcionar, a partir de 6 de julho, em novo endereço: na Avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 104, no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha.

Com a mudança, deixam de ser realizados atendimentos na antiga sede, localizada na Avenida Portugal, 2.170, no Bairro Jardim Atlântico, na mesma região da capital mineira.