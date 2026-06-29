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Delegacia de Venda Nova em novo endereço: "Ampla e moderna", diz polícia

Alteração no endereço não afeta os serviços já prestados. Conforme a Polícia Civil, novo espaço tem mais "acessibilidade" para a população

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Repórter
29/06/2026 23:08

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Na imagem, a fachada da nova delegacia da Polícia Civil na região administrativa de Venda Nova
Na imagem, a fachada da nova delegacia da Polícia Civil na região administrativa de Venda Nova crédito: PCMG

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (29/6) que a Delegacia Regional de Venda Nova, em Belo Horizonte, passa a funcionar, a partir de 6 de julho, em novo endereço: na Avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 104, no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha.

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Com a mudança, deixam de ser realizados atendimentos na antiga sede, localizada na Avenida Portugal, 2.170, no Bairro Jardim Atlântico, na mesma região da capital mineira.

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"Todos os serviços prestados pela unidade permanecem disponíveis normalmente no novo endereço, incluindo atendimento ao público, registro de ocorrências, atividades de polícia judiciária, investigações e demais serviços administrativos", explicou a instituição policial em comunicado. 
 
Conforme a PCMG, a nova sede oferece "estrutura mais ampla, moderna e adequada, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto e acessibilidade para a população". 

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