Técnico do Paraguai comemora "partida extraordinária" contra a Alemanha

O técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, afirmou que sua equipe "fez uma partida extraordinária" nesta segunda-feira (29) ao derrotar a Alemanha na disputa de pênaltis, resultado que garantiu a 'Albirroja' nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

A seleção paraguaia manteve o empate em 1 a 1 durante a prorrogação e levou a decisão para os pênaltis, graças a uma atuação brilhante do goleiro Orlando Gill, que defendeu duas cobranças na disputa decisiva.

"Vivenciei tudo com muita intensidade, assim como todos os outros. Foi uma partida carregada de tensão do início ao fim, pois sabíamos que enfrentávamos um dos principais candidatos ao título, um adversário de alto nível que era considerado favorito antes do jogo", disse o treinador à imprensa paraguaia.

Alfaro destacou que seus jogadores "compreenderam perfeitamente as exigências da partida e fizeram um esforço físico enorme para impedir que a Alemanha encontrasse espaços e impusesse seu jogo".

"É verdade que deixamos a desejar em alguns aspectos, mas as condições da partida também foram muito exigentes. A temperatura estava alta, e o esforço constante para recompor a defesa e fechar espaços muitas vezes consumia a energia de que precisávamos para atacar", explicou.

Alfaro lembrou ter dito à equipe, antes do jogo, que se fossem "capazes de dominar a bola inicial, superar a pressão do adversário e forçá-los a recuar, teríamos chances de causar danos. E foi exatamente isso que aconteceu na jogada que resultou no gol de Julito (Enciso)".

Após o empate da seleção alemã, Alfaro destacou que "o grupo mostrou, mais uma vez, uma força enorme. Eles se mantiveram firmes e demonstraram grande personalidade até o fim, mesmo naqueles momentos finais de incerteza".

"Parece que, se não sofrermos, não tem graça", comentou o técnico sobre a disputa de pênaltis, observando que "foram necessárias seis séries de cobranças para garantir a classificação".

O treinador dedicou a classificação para as oitavas de final a "todos os paraguaios, àqueles que sempre acreditaram nesta seleção e àqueles que estiveram ao nosso lado, demonstrando seu apoio a todo momento. Eles também fazem parte desta conquista e merecem isso".

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