Saiba quais bairros de BH e região serão atingidos pela falta de água
Segundo a Copasa, Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano podem registrar oscilações no fornecimento
compartilheSIGA
A previsão é de que o abastecimento comece a ser restabelecido de forma gradativa ainda na noite de domingo, após a conclusão dos trabalhos. No entanto, a recuperação completa da distribuição pode levar mais tempo em áreas situadas em regiões mais altas ou nas extremidades das redes de abastecimento, com reflexos que podem se estender até a madrugada de terça-feira (30/7).
De acordo com a Copasa, a manutenção faz parte das ações preventivas adotadas pela empresa para reduzir riscos de falhas emergenciais e preservar o desempenho dos equipamentos responsáveis pelo abastecimento da Grande BH.
Saiba quais bairros, condomínios, vilas e comunidades serão atingidos
Belo Horizonte:
Aarão Reis
Acaiaca
Aeroporto
Alípio de Melo
Alpes
Alto Barroca
Alto dos Pinheiros
Alto Vera Cruz
Álvaro Camargos
Ambrosina
Ana Lúcia
Anchieta
Andiroba
Antônio Ribeiro de Abreu
Aparecida
Aparecida Sétima Seção
Ápia
Apolônia
Bacurau
Baleia
Bandeirantes
Barão Homem de Melo I
Barão Homem de Melo III
Barão Homem de Melo IV
Barro Preto
Barroca
Beija-Flor
Beira Linha
Bela Vitória
Belém
Belmonte
Betânia
Biquinhas
Boa Esperança
Boa União I
Boa União II
Boa Viagem
Boa Vista
Bom Jesus
Bonfim
Braúnas
Buritis
Cabana do Pai Tomás
Cachoeirinha
Caetano Furquim
Caiçara Adelaide
Caiçaras
Calafate
Califórnia
Camargos
Campo Alegre
Camponesa III
Campus da UFMG
Canaã
Canadá
Candelária
Capitão Eduardo
Carlos Prates
Carmo
Casa Branca
Castelo
Cenáculo
Centro
Céu Azul
Chácara Leonina
Cidade Jardim
Cidade Jardim Taquaril
Cidade Nova
Cinquentenário
Colégio Batista
Concórdia
Cônego Pinheiro
Cônego Pinheiro A
Conj. Hab. Lagoa
Conjunto Betânia
Conjunto Califórnia I
Conjunto Capitão Eduardo
Conjunto Celso Machado
Conjunto Floramar
Conjunto Jardim Filadélfia
Conjunto Lagoa
Conjunto Minascaixa
Conjunto Novo Dom Bosco
Conjunto Paulo VI
Conjunto Providência
Conjunto Santa Maria
Conjunto Serra Verde
Conjunto Taquaril
Copacabana
Coqueiros
Coração de Jesus
Coração Eucarístico
Cruzeiro
Custodinha
da Graça
das Indústrias I
das Indústrias II
Delta
Dom Bosco
Dom Cabral
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dona Clara
Engenho Nogueira
Ermelinda
Esperança Granja
Esplanada
Estoril
Estrela
Estrela do Oriente
Etelvina Carneiro
Europa
Eymard
Fazendinha
Fernão Dias
Flamengo
Floramar
Floresta
Frei Leopoldo
Funcionários
Gameleira
Garças
Glória
Goiânia
Grajaú
Granja de Freitas
Granja Werneck
Grota
Grotinha
Guanabara
Guarani
Guaratã
Gutierrez
Havaí
Heliópolis
Horto
Horto Florestal
Imbaúbas
Inconfidência
Indaiá
Ipê
Ipiranga
Itapoã
Itatiaia
Jaqueline
Jaraguá
Jardim América
Jardim Atlântico
Jardim dos Comerciários
Jardim Felicidade
Jardim Getsêmani
Jardim Guanabara
Jardim Leblon
Jardim Montanhês
Jardim São José
Jardim Vitória
Jardinópolis
João Alfredo
João Pinheiro
Jonas Veiga
Juliana
Lagoa
Lagoinha
Lagoinha Leblon
Lajedo
Laranjeiras
Leonina
Letícia
Liberdade
Lorena
Lourdes
Luxemburgo
Madre Gertrudes
Madri
Mala e Cuia
Manacás
Mantiqueira
Marajó
Maravilha
Marcola
Maria Goretti
Maria Helena
Maria Teresa
Maria Virgínia
Mariano de Abreu
Mariquinhas
Marmiteiros
Minas Brasil
Minas Caixa
Minaslândia
Mirante
Mirtes
Monsenhor Messias
Monte Azul
Montes Claros
Morro das Pedras
Morro dos Macacos
Nazaré
Nossa Senhora da Aparecida
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora da Glória
Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora do Rosário
Nova América
Nova Cachoeirinha
Nova Cintra
Nova Esperança
Nova Floresta
Nova Gameleira
Nova Granada
Nova Suíça
Nova Vista
Nova York
Novo Aarão Reis
Novo Glória
Novo Lajedo
Novo São Lucas
Novo Tupi
Oeste
Ouro Minas
Ouro Preto
Padre Eustáquio
Palmares
Palmeiras
Pantanal
Paquetá
Paraíso
Parque Copacabana
Parque São José
Parque São Pedro
Patrocínio
Paulo VI
Pedreira Prado Lopes
Penha
Pindorama
Pindura Saia
Pirajá
Piratininga (VN)
Pirineus
Planalto
Pompeia
Pousada Santo Antônio
Prado
Primeiro de Maio
Providência
Renascença
Ribeiro de Abreu
Rio Branco
Rosa Leão
Sagrada Família
Salgado Filho
Santa Amélia
Santa Branca
Santa Cruz
Santa Efigênia
Santa Inês
Santa Lúcia
Santa Maria
Santa Mônica
Santa Rosa
Santa Sofia
Santa Tereza
Santa Terezinha
Santana do Cafezal
Santo Agostinho
Santo André
Santo Antônio
São Benedito
São Bento
São Bernardo
São Cristóvão
São Francisco
São Francisco das Chagas
São Gabriel
São Geraldo
São Gonçalo
São João
São João Batista
São João Batista (VN)
São Jorge I
São Jorge II
São Jorge III
São José
São Lucas
São Luiz
São Marcos
São Paulo
São Pedro
São Salvador
São Sebastião
São Tomaz
São Vicente
Satélite
Saudade
Savassi
Senhor dos Passos
Serra
Serra Verde
Serrano
Sesc
Silveira
Sion
Solimões
Sport Club
Suzana
Taquaril
Tiradentes
Três Marias
Trevo
Tupi A
Tupi B
União
Universitário
Universo
Urca
Várzea da Palma
Venda Nova
Vera Cruz
Vila Aeroporto
Vila Aeroporto Jaraguá
Vila Antena
Vila Bandeirantes
Vila Boa Vista
Vila Cachoeirinha
Vila Calafate
Vila Califórnia
Vila Canto do Sabiá
Vila Clóris
Vila Copacabana
Vila da Amizade
Vila da Área
Vila da Paz
Vila das Oliveiras
Vila de Sá
Vila Dias
Vila do Pombal
Vila dos Anjos
Vila Esplanada
Vila Inestan
Vila Ipiranga
Vila Jardim Leblon
Vila Jardim São José
Vila Madre Gertrudes I
Vila Madre Gertrudes V
Vila Maloca
Vila Mantiqueira
Vila Maria
Vila Minaslândia
Vila Nossa Senhora Aparecida
Vila Nossa Senhora do Rosário
Vila Nova
Vila Nova Cachoeirinha I
Vila Nova Cachoeirinha II
Vila Nova Cachoeirinha IV
Vila Nova Gameleira II
Vila Nova Gameleira III
Vila Novo São Lucas
Vila Oeste
Vila Ouro Minas
Vila Paquetá
Vila Paraíso
Vila Paris
Vila Piratininga Venda Nova
Vila Primeiro de Maio
Vila PUC
Vila Real II
Vila Rica
Vila Santa Mônica
Vila Santa Rosa
Vila Santo Antônio
Vila Santo Antônio Barroquinha
Vila São Dimas
Vila São Domingos
Vila São Francisco
Vila São Gabriel
Vila São Geraldo
Vila São João Batista
Vila São Paulo
Vila São Rafael
Vila Satélite
Vila Sesc
Vila Sumare
Vila Sumaré (BA)
Vila Suzana I
Vila Suzana II
Vila Tiradentes
Vila Trinta e Um de Março
Vila União
Vila Vera Cruz I
Vila Vera Cruz II
Vila Virgínia
Vila Vista Alegre
Vista Alegre
Vista do Sol
Vitória
Vitória Granja
Xodó-Marizé
Zilah Spósito
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Contagem:
Cidade Industrial
Industrial 1ª Seção
Industrial 2ª Seção
Jardim Pérola
Parque Novo Progresso
Parque Recreio
Leia Mais
Nova Lima:
Raposos:
Água Limpa
Barracão Amarelo
Bela Vista
Boa Vista
Centro
Galo Velho
Margem da Linha
Matadouro
Morro das Bicas
Novo Horizonte
Ponte de Ferro
Quintas da Mata
Recanto Feliz
São Domingos
São Judas Tadeu
Tocantins
Varella
Várzea do Sítio
Vila Bela
Vila Vitória
Ribeirão das Neves:
Adriana
Atalaia
Belo Vale
Botafogo
Canoas
Centro de Areias
Cerejeira
Céu Anil
Cristais
Cruzeiro
Delma
Eliane
Elizabeth
Esperança
Evereste
Fazenda Misongue
Felixlândia
Flamengo
Fortaleza
Girassol
Granjas Primavera
Guadalajara
Havaí
Itapoã
Jardim de Alá 1ª Seção
Jardim de Alá 3ª Seção
Jardim Florença
Jardim Primavera
Jardim São Judas Tadeu
Kátia
Labanca
Lagoa
Laredo
Lídice
Maracanã
Maria Helena
Menezes
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora da Piedade
Nossa Senhora de Fátima
Novo América
Núcleo Tradicional
Paraíso das Piabas
Pedra Branca
Penha
Santa Branca
Santa Fé
Santa Izabel
São Januário
São João de Deus
São José
São Miguel Arcanjo
Sônia
Toni
Tropical
Tropical II
Urca
Vera Lúcia
Viena
Vila Braúna
Vila Eduarda
Vila Esplanada
Vila Papine
Sabará:
Adelmolândia
Adelmolândia II
Águas Férreas
Alto Bela Vista
Alto Boa Vista
Alto do Cabral
Alto do Fidalgo
Alto Vila São José
Alvorada
Amélia Moreira
Ana Lúcia
Arraial Velho
Borba Gato
Borges
Cabral
Caieira
Campinas
Centro
Condomínio Eugênie Scharle
Condomínio Jardim dos Borges
Conj. Hab. Morada da Serra
Córrego da Ilha
Dist. Ind. Op. Raimundo Fantini
Distrito Ind. Simão da Cunha
Esplanada
Fogo Apagou
Gaia
Galego
General Carneiro
Granja de Freitas
Itacolomi
Jardim Castanheira
Mangabeiras
Mangueiras N. Sra. de Fátima
Marzagão
Morro da Cruz
Morro São Francisco
Mundo Velho
Nações Unidas
Nossa Senhora Conceição
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora do Ó
Nova Vista
Novo Alvorada
Novo Alvorada Barraginha
Novo Horizonte
Novo Santa Inês
Paciência
Padre Chiquinho
Praia dos Bandeirantes
Rio Negro
Rosário
Rosário II
Rosário III
Rosário III Itacolomi
Rosário III Vila dos Coqueiros
Santana
Santo Antônio
Santo Antônio de Roças Grandes
Serranos
Siderúrgica
Sobradinho
Terra Santa
Valparaíso
Valparaíso II
Várzea do Moinho
Vila Bom Retiro
Vila do Triângulo
Vila dos Coqueiros
Vila Esperança
Vila Eugênio Rossi
Vila Francisco de Moura
Vila Mangueiras
Vila Michel
Vila Rica
Vila Santa Cruz
Vila Santa Rita
Vila Santo Antônio de Pádua
Vila São José
Vila São Sebastião
Villa Real
Vitória
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Santa Luzia:
Alto da Maravilha
Asteca
Bagaço
Baronesa
Barreiro do Amaral
Bela Vista
Belo Vale
Bicas
Bom Destino
Bom Jesus
Bonanza
Camelos
Capitão Eduardo
Castanheira
Centro
Chácaras Gervásio Lara
Chácaras Recanto Flamboyant
Chácaras Santa Inês
Colorado
Condomínio Estâncias dos Lagos
Condomínio Recanto da Mata
Condomínio Recanto do Luar
Condomínio Retiro do Recreio
Conjunto Hab. Carreira Comprida
Córrego Frio
Córrego Tenente
Cristina
Distrito Ind. Simão da Cunha
Dona Rosarinha
Duquesa I
Duquesa II
Esplanada
Fazendinha do Barão
Fecho
Frimisa
Gameleira
Gameleira II
Idulipe
Imperial
Industrial Americano
Jaqueline
Kennedy
Liberdade
Londrina
Luxemburgo
Maria Adélia
Maria Antonieta
Mata dos Ipês
Mirante do Barão
Monte Carlo
Morada do Rio
Moreira
Nossa Senhora das Graças
Nossa Senhora do Carmo
Nova Conquista
Nova Esperança
Novo Centro
Padre Miguel
Parque Boa Esperança
Parque Nova Esperança
Pérola Negra
Petrópolis I
Petrópolis II
Pinhões
Ponte Grande
Ponte Pequena
Pousada Del Rey
Quarenta e Dois
Rio das Velhas
Santa Helena
Santa Matilde
Santa Mônica
São Benedito
São Cosme
São Cosme de Cima
São Francisco
São Geraldo
São João Batista
Sítio Esparra
Vale das Acácias
Vale dos Coqueiros
Vila das Mansões
Vila Íris
Vila Olga
Vila Parnaso
Vila Santa Rita de Cássia
Vila Santo Antônio
Vila São Mateus
Vila União
Vespasiano:
Gávea
Gávea II
Imperial
Parque Jardim Maria José
Pouso Alegre
Santa Clara
São Damião
Vila Esportiva