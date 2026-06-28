Grande BH: manutenção da Copasa pode causar falta d’água neste domingo

Moradores de Belo Horizonte e de outras sete cidades da Região Metropolitana devem se preparar para possíveis oscilações no abastecimento de água neste domingo (28/6). A Copasa vai interromper temporariamente a operação do Sistema Rio das Velhas, em Nova Lima, para realizar uma manutenção preventiva. O serviço será executado entre 6h e 18h e poderá provocar intermitência no fornecimento em bairros da capital e dos municípios de Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.

Segundo a companhia, as intervenções serão realizadas em estruturas consideradas estratégicas para o tratamento e a distribuição de água. Durante a execução dos serviços, será necessário paralisar temporariamente o funcionamento do sistema para que as equipes técnicas possam atuar com segurança.

A previsão é que o abastecimento comece a ser restabelecido de forma gradativa ainda na noite de domingo, após a conclusão dos trabalhos. No entanto, a recuperação completa da distribuição pode levar mais tempo em áreas situadas em regiões mais altas ou nas extremidades das redes de abastecimento, com reflexos que podem se estender até a madrugada de terça-feira (30/7).

De acordo com a Copasa, a manutenção faz parte das ações preventivas adotadas pela empresa para reduzir riscos de falhas emergenciais e preservar o desempenho dos equipamentos responsáveis pelo abastecimento da Grande BH.

As cidades que podem registrar oscilações no fornecimento são Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. Na capital, a lista de bairros potencialmente afetados inclui centenas de localidades distribuídas por todas as regiões da capital, entre elas Buritis, Castelo, Centro, Funcionários, Lourdes, Pampulha, Savassi, Santa Tereza, Venda Nova e Santa Mônica.

Em Contagem, os impactos podem atingir bairros como Cidade Industrial, Jardim Pérola, Parque Novo Progresso e Parque Recreio. Já em Nova Lima, a intermitência poderá ser percebida tanto na região central quanto em bairros como Honório Bicalho, Vale dos Cristais, Jardim Serrano e Vila São José.

A companhia informou que, durante a paralisação programada, o atendimento por caminhão-pipa será priorizado para serviços essenciais, como hospitais, escolas, creches e demais unidades de interesse público.

A Copasa também destaca que imóveis equipados com caixas d’água adequadamente dimensionadas podem não sentir os efeitos da interrupção temporária. A orientação é que a população utilize a água armazenada de forma consciente e evite desperdícios até que o sistema esteja completamente normalizado.

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O Sistema Rio das Velhas é um dos principais responsáveis pelo abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, atendendo grande parte da demanda de água da capital e de municípios vizinhos. Segundo a empresa, a manutenção preventiva é fundamental para assegurar a continuidade dos serviços e aumentar a confiabilidade da operação nos próximos meses.