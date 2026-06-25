Por ciúme, jovem mata companheiro no Norte de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um jovem de 18 anos matou o companheiro, de 31, com golpes de cavadeira por causa de ciúme. O caso ocorreu em São Francisco, no Norte de Minas, depois de o casal ter bebido, aponta a Polícia Militar (PM).

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu antes de dar entrada no hospital da cidade. O homem estava acompanhado pelo suspeito no momento do atendimento, que confessou o crime à PM.

De acordo com a PM, o suspeito foi chamado para conversar em uma sala reservada e passou a responder aos questionamentos com sinais de nervosismo e diversas contradições.

Ainda segundo a Polícia Militar, ele informou que o casal teve uma discussão depois de o agressor ter descoberto uma traição. Durante o desentendimento, a vítima teria dado um tapa no rosto dele e, após agressão, o suspeito pegou uma cavadeira e deu três golpes contra o companheiro.

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Conforme a PM, a ferramenta usada no crime foi encontrada em um dos quartos da casa do suspeito, que foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia Civil (PC). O caso será investigado.