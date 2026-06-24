Gerente chinês é acusado de agredir funcionário em fábrica da Midea em MG

Um inspetor de qualidade brasileiro foi agredido por um gerente chinês, que não fala português, e ficou nervoso ao não ser compreendido. A violência entre os funcionários da Mídea, fabricante chinesa de produtos eletrônicos, aconteceu em meio ao expediente de trabalho na manhã do dia 15 de junho.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Pouso Alegre, nessa terça-feira (23/6) os 1,2 mil funcionários da fábrica em Pouso Alegre, no Sul de Minas, fizeram uma manifestação na porta da empresa e iniciaram uma greve. A categoria cobra providências da empresa e garantias de proteção ao trabalhador envolvido no episódio.

De acordo com o presidente do sindicato, Francisco Pereira, conhecido como Piauí, o funcionário brasileiro relatou ter sido surpreendido por um empurrão na região das costelas e, em seguida, foi atingido nas costas por uma peça de borracha utilizada na vedação de geladeiras.

“O trabalhador estava exercendo suas atividades no setor de qualidade quando sentiu um cutucão nas costelas e depois foi atingido por uma peça conhecida como gaxeta”, afirmou o sindicalista.

A entidade afirma que tomou conhecimento do caso logo após a ocorrência e encaminhou um documento à empresa solicitando esclarecimentos e apuração dos fatos. Como, segundo o sindicato, não houve uma resposta considerada satisfatória, os trabalhadores decidiram realizar a paralisação.

De acordo com o relato apresentado pela vítima ao sindicato, a agressão teria ocorrido durante uma discussão relacionada ao fluxo de produção. O gerente chinês, responsável pelo setor de qualidade, não fala português nem inglês, comunicando-se apenas em mandarim.

Para os representantes dos trabalhadores, a dificuldade de comunicação pode ter contribuído para o episódio.

“Segundo as informações que recebemos, ele não conseguia se comunicar com o trabalhador e ficou nervoso porque não conseguia transmitir a orientação. O trabalhador relatou que não entendeu a motivação da agressão”, disse Francisco.

O funcionário agredido atua na área de controle de qualidade da fábrica. Já o suspeito ocupa um cargo de gestão no mesmo setor. O sindicato informou que não teve acesso à idade dos envolvidos.

Trabalhador registrou ocorrência

Ainda segundo o sindicato, o trabalhador procurou as autoridades após o episódio. De acordo com Francisco, foi registrado um boletim de ocorrência e também formalizada uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT).

A entidade, entretanto, afirma que ainda não teve acesso aos documentos apresentados pelo funcionário. O sindicalista relatou que o trabalhador está abalado emocionalmente devido à repercussão do caso.

“Ele está assustado com toda essa situação. Estamos dando suporte como sindicato e também tentando garantir que ele tenha acompanhamento psicológico e médico”, afirmou.

Questionado sobre possíveis ferimentos físicos, Francisco disse que a entidade não recebeu informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima.

Ministério do Trabalho mediou reunião

Nesta terça-feira, representantes do sindicato e da empresa participaram de uma reunião mediada pela Superintendência Regional do Trabalho. Durante o encontro, segundo o sindicato, ficou definido o afastamento temporário do gestor chinês enquanto as investigações são conduzidas.

A medida, de acordo com Francisco, busca garantir uma apuração imparcial dos fatos.

“Foi decidido o afastamento imediato do gestor para que os fatos sejam investigados e para evitar qualquer tipo de injustiça”, afirmou.

Também foi criada uma comissão formada por representantes da empresa, dos trabalhadores, do sindicato e do Ministério do Trabalho para acompanhar a investigação.

Além do episódio de agressão, a comissão deverá avaliar relatos de assédio moral e possíveis denúncias de assédio sexual que, segundo o sindicato, vêm sendo mencionadas por trabalhadores da unidade.

Outra reivindicação apresentada pela entidade é a garantia de estabilidade ao funcionário envolvido no caso, evitando uma eventual demissão em razão da denúncia.

Imagens não teriam sido encontradas

O sindicato informou ainda que solicitou imagens de câmeras de segurança que poderiam ajudar a esclarecer o ocorrido. Segundo a entidade, a empresa informou que não possui gravações capazes de registrar o episódio.

Francisco afirmou que algumas pessoas presenciaram a situação e que o caso ocorreu em uma área movimentada da fábrica.

“Acreditamos que houve testemunhas porque o fato aconteceu dentro de um setor produtivo. Mas ainda estamos aguardando a conclusão das investigações”, disse.

Caso surpreendeu sindicato

De acordo com o presidente do sindicato, esta é a primeira denúncia de agressão física envolvendo gestores estrangeiros recebida pela entidade na região.

Pouso Alegre abriga diversas indústrias com participação de capital chinês, incluindo empresas dos setores de eletroeletrônicos e máquinas pesadas.

“Nunca tivemos um caso com essa gravidade. Existem diferenças culturais e dificuldades de comunicação, mas nunca havia chegado uma denúncia de agressão física como essa”, afirmou Francisco.

A fábrica da Midea em Pouso Alegre foi inaugurada há cerca de dois anos e produz geladeiras e máquinas de lavar. O município possui aproximadamente 165 mil habitantes e é considerado um dos principais polos industriais do Sul de Minas.

O que diz a Mídea



A fabricante se pronunciou por meio de uma nota: "A Midea Indústria do Brasil informa que está ciente das alegações veiculadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Pouso Alegre e Região, tendo adotado, à data do evento, as medidas previstas em nossos protocolos internos, afastando o envolvido enquanto os fatos são apurados com seriedade e imparcialidade. A companhia reforça que não compactua com quaisquer formas de violência, assédio, discriminação ou conduta incompatível com seus valores, Código de Conduta e políticas internas, permanecendo à disposição para os esclarecimentos necessários".

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice