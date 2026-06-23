Mulher morre após pegar corrida por app para ver jogo da Copa em Minas
Ocorrência foi registrada em Varginha, no Sul do estado. Joice Batiston, de 27 anos, foi achada gravemente ferida, foi socorrida, mas morreu pouco depois
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Uma mulher, de 27 anos, morreu após solicitar uma corrida de moto por aplicativo para encontrar amigas a fim de assistir ao jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, pela Copa do Mundo. No entanto, ela não chegou ao local combinado. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (19/6), em Varginha, no Sul de Minas Gerais, e é investigado pela Polícia Civil.
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Segundo familiares, Joice Batiston saiu de casa por volta das 22h e embarcou em uma corrida solicitada pelo aplicativo 99 com destino a um restaurante, onde assistiria à partida ao lado de amigas. Em mensagens enviadas antes do trajeto, ela informou que já estava a caminho e que chegaria em breve ao local combinado. Depois disso, não fez mais contato.
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Horas mais tarde, a jovem foi encontrada gravemente ferida em uma avenida distante do destino informado. Ela foi socorrida por policiais militares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Varginha, mas não resistiu aos ferimentos. A certidão de óbito aponta politraumatismo como causa da morte.
A família questiona a hipótese inicial de acidente e aguarda os resultados dos laudos periciais. Parentes relatam que Joice apresentava diversos ferimentos pelo corpo, principalmente no rosto, além de escoriações em outras partes. O celular da vítima também não foi localizado. Familiares afirmam ainda que a jovem foi sepultada em caixão lacrado devido à gravidade das lesões.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da morte e que aguarda a conclusão das perícias para avançar nas investigações.
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A empresa 99 informou que identificou o motociclista responsável pela corrida e que ele foi bloqueado preventivamente da plataforma até o encerramento das investigações. A companhia declarou ainda que colabora com as autoridades e presta assistência aos familiares da vítima.