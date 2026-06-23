Bairros de BH podem ficar sem água nesta quarta; veja se o seu será afetado
Saiba quais são os bairros da capital que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção desta quarta (24/6) pode ser prolongada
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Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quarta-feira (24/6), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção programada.
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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros são afetados?
- Alto das Antenas
- Araguaia
- Barreiro de Cima
- Bonsucesso
- Flávio Marques Lisboa
- Jardim das Rosas
- Jardim Liberdade
- Liberdade
- Milionários
- São Judas Tadeu
- Serra do Curral
- Vila Cemig
- Vila Esperança