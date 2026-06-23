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INTERMITÊNCIA NO ABASTECIMENTO

Bairros de BH podem ficar sem água nesta quarta; veja se o seu será afetado

Saiba quais são os bairros da capital que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção desta quarta (24/6) pode ser prolongada

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/06/2026 08:39

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Torneira com sabão ao fundo
Manutenção da Copasa pode deixar bairros de BH sem água. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Pixabay/Reprodução

Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quarta-feira (24/6), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção programada.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros são afetados?

  • Alto das Antenas
  • Araguaia
  • Barreiro de Cima
  • Bonsucesso
  • Flávio Marques Lisboa
  • Jardim das Rosas
  • Jardim Liberdade
  • Liberdade
  • Milionários
  • São Judas Tadeu
  • Serra do Curral
  • Vila Cemig
  • Vila Esperança

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