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SAÚDE

Ipsemg reabre ala após 12 anos, mas falta de servidores preocupa sindicato

Ampliação aumenta capacidade do Hospital em 23%, mas Sisipsemg aponta déficit de pessoal e precarização

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
19/06/2026 18:19 - atualizado em 19/06/2026 21:46

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Toda a reestruturação do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP) faz parte de um investimento de R$ 67 milhões
Toda a reestruturação do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP) faz parte de um investimento de R$ 67 milhões crédito: Divulgação/ Ipsemg

Doze anos após o fechamento da Ala B no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), o setor localizado no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP) finalmente foi reaberto. 

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Apesar de o instituto afirmar que, com a reforma, possui plena capacidade assistencial, segundo a vice-presidente do Sindicato dos Servidores dos Institutos de Previdência de Minas Gerais (Sisipsemg), Maria Oliveira, o Ipsemg tem um déficit de 50% de mão de obra concursada. Essa insuficiência é suprida por contratos de trabalho precários, que também não retêm uma equipe, e o rodízio de funcionários tem se mostrado prejudicial para os pacientes. 

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“Infraestrutura é importante, mas são pessoas que cuidam de pessoas”, completou Maria. A reportagem tentou entrar em contato com o instituto, que respondeu sobre o assunto por meio de nota. 

"O Ipsemg informa que reforçou o quadro de servidores com a nomeação de 893 profissionais aprovados no concurso de 2023, em diversas áreas, ampliando a capacidade de atendimento da instituição. 

Além disso, a validade do concurso foi prorrogada até outubro de 2027, permitindo a continuidade das nomeações conforme as necessidades institucionais, observadas a disponibilidade orçamentária e a legislação vigente.

A legislação que regulamenta a atuação do Instituto também prevê a utilização do credenciamento de profissionais e serviços de saúde como instrumento complementar para a manutenção e ampliação da assistência aos beneficiários.

Neste ano, o Instituto conta com 1.086 profissionais credenciados para atuação na assistência à saúde.

A ampliação da capacidade assistencial do Hospital Governador Israel Pinheiro, incluindo a reabertura de leitos, é, constantemente, avaliada, conforme o planejamento e a adequação das equipes necessárias ao funcionamento dos serviços, observados critérios técnicos e assistenciais."

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Ala B

Com a reabertura da Ala B, houve o acréscimo de 72 novos leitos no hospital, expandindo em 23% a capacidade instalada, segundo o Ipsemg. A partir das mudanças, o hospital passa a ter 460 leitos em funcionamento. A ampliação busca aumentar a capacidade de atendimento, reduzir filas de cirurgias e melhorar o conforto dos beneficiários, segundo o presidente da instituição, André Luiz Moreira dos Anjos.

As reformas intensificaram o fluxo assistencial e, com isso, a expectativa é reduzir o tempo de espera por internações. Em 2024, o prazo para internações variava entre 5 e 7 dias, e, com a reabertura, a tendência é que a internação passe a acontecer em menos de 24 horas, de acordo com dados do instituto. A melhoria da capacidade projeta ainda um incremento anual de aproximadamente 239 mil atendimentos, incluindo consultas, exames, internações e cirurgias.

A Ala B recebe também o Centro Obstétrico, que foi reestruturado e transferido para um espaço fora do bloco cirúrgico, a fim de garantir mais humanização no atendimento de gestantes e famílias. O setor oferece cuidados desde o pré-natal até o puerpério.

Toda a reestruturação fez parte de um investimento de R$ 67 milhões ao instituto, responsável por oferecer assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica aos servidores públicos do estado de Minas Gerais e seus dependentes.

A vice-presidente do Sisipsemg diz que a reabertura da Ala B sempre foi cobrada, no entanto, somente a ampliação não é suficiente para garantir o direito dos servidores. “Estamos preocupados com o funcionamento do Ipsemg entregando a qualidade merecida aos pacientes”, declarou. 

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice 

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