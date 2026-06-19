Preso por esfaquear homem em BH diz que ‘voltará para terminar o serviço’

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por esfaquear outro, de 26, na Avenida Silviano Brandão, no Bairro Horto, na madrugada desta sexta-feira (19/6). De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito afirmou que voltaria para “terminar o serviço”.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais patrulhavam a região por volta das 1h30, quando viram um homem em cima de outro dando vários golpes de faca. Os militares socorreram a vítima, que foi encaminhada ao Hospital João XXIII.

Segundo a PM, os dois envolvidos têm extensa ficha criminal, mas, durante a prisão, a motivação do crime não foi informada pelo suspeito. O agressor foi encaminhado à delegacia e a Polícia Civil (PC) investiga o caso.



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De acordo com a PC, a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de homicídio qualificado e o homem foi encaminhado ao sistema prisional.