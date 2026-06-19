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VIOLÊNCIA

Preso por esfaquear homem em BH diz que ‘voltará para terminar o serviço’

Envolvidos na confusão tem passagens criminais. O crime foi flagrado por policiais que faziam patrulhamento em uma avenida da capital

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/06/2026 11:48

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Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Policiais militares faziam ronda no local quando o homem foi esfaqueado crédito: arquivo/EM

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por esfaquear outro, de 26, na Avenida Silviano Brandão, no Bairro Horto, na madrugada desta sexta-feira (19/6). De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito afirmou que voltaria para “terminar o serviço”.

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Conforme o boletim de ocorrência, policiais patrulhavam a região por volta das 1h30, quando viram um homem em cima de outro dando vários golpes de faca. Os militares socorreram a vítima, que foi encaminhada ao Hospital João XXIII.

Segundo a PM, os dois envolvidos têm extensa ficha criminal, mas, durante a prisão, a motivação do crime não foi informada pelo suspeito. O agressor foi encaminhado à delegacia e a Polícia Civil (PC) investiga o caso.

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De acordo com a PC, a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de homicídio qualificado e o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

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