Assine
overlay
Início Gerais
RIBEIRÃO DAS NEVES

Grande BH: PF prende denunciado por roubar ex-vice-governador de Minas

Crime foi praticado contra o ex-vice-governador Clésio Soares de Andrade (2003–2006), que também foi senador entre 2011 e 2014

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
17/06/2026 22:24 - atualizado em 17/06/2026 23:58

compartilhe

SIGA
×
Lucas Almeida Varges foi preso no âmbito da operação Cerco Fechado
Lucas Almeida Varges foi preso no âmbito da operação Cerco Fechado crédito: BNMP/Reprodução

Um homem de 43 anos, identificado como Lucas Almeida Varges, foi preso na tarde desta quarta-feira (17/6), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, pela Polícia Federal (PF), após ser denunciado por participação no roubo e na extorsão contra Clésio Soares de Andrade, que, à época do crime, era vice-governador de Minas Gerais. O ex-político cumpriu mandato de 2003 a 2006 e também foi senador pelo estado entre 2011 e 2014.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo os autos, Lucas fazia parte de um grupo criminoso que abordou a vítima, mediante grave ameaça, subtraindo veículo e pertences pessoais, passando a exigir valores em dinheiro durante a ação criminosa.

Além disso, Lucas foi condenado a nove anos e 11 meses de prisão por roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo contra outra vítima. 

A referida condenação transitou em julgado — ou seja, não cabe mais recurso. Com isso, a juíza Patrícia Vieira Cellis, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, expediu o mandado de prisão em 26 de novembro do ano passado. Desde então, Lucas estava foragido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Após levantamentos de inteligência e diligências operacionais, o alvo foi localizado e capturado no município de Ribeirão das Neves, sendo posteriormente apresentado à Polícia Federal para adoção das providências legais cabíveis”, informou a PF em comunicado.

 

Tópicos relacionados:

ex-senador minas-gerais policia-federal roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay