Grande BH: PF prende denunciado por roubar ex-vice-governador de Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 43 anos, identificado como Lucas Almeida Varges, foi preso na tarde desta quarta-feira (17/6), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, pela Polícia Federal (PF), após ser denunciado por participação no roubo e na extorsão contra Clésio Soares de Andrade, que, à época do crime, era vice-governador de Minas Gerais. O ex-político cumpriu mandato de 2003 a 2006 e também foi senador pelo estado entre 2011 e 2014.

Segundo os autos, Lucas fazia parte de um grupo criminoso que abordou a vítima, mediante grave ameaça, subtraindo veículo e pertences pessoais, passando a exigir valores em dinheiro durante a ação criminosa.

Além disso, Lucas foi condenado a nove anos e 11 meses de prisão por roubo qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo contra outra vítima.

A referida condenação transitou em julgado — ou seja, não cabe mais recurso. Com isso, a juíza Patrícia Vieira Cellis, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, expediu o mandado de prisão em 26 de novembro do ano passado. Desde então, Lucas estava foragido.

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“Após levantamentos de inteligência e diligências operacionais, o alvo foi localizado e capturado no município de Ribeirão das Neves, sendo posteriormente apresentado à Polícia Federal para adoção das providências legais cabíveis”, informou a PF em comunicado.