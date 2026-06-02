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TRÁFEGO

Corpus Christi: circulação de veículos de grande porte será restrita em MG

Medida, que é válida nas rodovias estaduais, tem o objetivo garantir mais segurança e fluidez ao trânsito, de acordo com o DER-MG

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Repórter
02/06/2026 19:27

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Veículo com carga superdimensionada trafega pela BR-365, em Patrocínio: rodovia tem tráfego intenso de carretas e papel importante no escoamento de grãos e da produção industrial
Veículos com cargas superdimensionadas terão restrições à circulação dos dias 3, 4 e 7 de junho crédito: EPR/Divulgação

O tráfego de veículos de grande porte será proibido nas rodovias estaduais de Minas Gerais durante o feriado de Corpus Christi de 2026. A medida, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), tem como objetivo garantir mais segurança e fluidez ao trânsito nos dias de maior movimentação na malha viária, especialmente em trechos de pista simples e segmentos de grande fluxo, como a MG-010, a MGC-135 e a MG-050. Confira as datas e os horários da restrição: 

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  • Quarta-feira (3/6): das 16h as 22h
  • Quinta-feira (4/6): das 6h as 12h
  • Domingo (7/6): das 16h as 22h

A restrição segue as diretrizes da Portaria nº 4.242/2026 do DER-MG, que proíbe a circulação de veículos ou combinações de veículos, como bitrens, rodotrens e cegonheiras, que excedam os limites regulamentares de peso e dimensões durante os feriados.

Tais limites, definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), são de 2,60 metros de largura, 4,40 metros de altura, 19,80 metros de comprimento e 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado. Durante os períodos citados, até mesmo os veículos que possuam Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE) não poderão circular. 

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Penalidades

O descumprimento da portaria configura infração de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O veículo autuado ficará retido até o término do horário de restrição. Além disso, não haverá serviço de escolta oficial para veículos superdimensionados durante o período, em função do direcionamento das equipes para ações de segurança viária.

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O DER-MG orienta transportadores e motoristas a programarem as viagens com antecedência, respeitando os horários de restrição e evitando transtornos durante os períodos de maior movimento. Segundo o órgão, a colaboração dos usuários é fundamental para garantir mais segurança, fluidez e conforto aos deslocamentos nas rodovias mineiras durante o feriado de Corpus Christi.

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