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RECEITA PERDIDA

Sumiço de bloco de receitas em posto de saúde mobiliza Vigilância Sanitária

Bloco de receituário foi extraviado em abril; Vigilância Sanitária emitiu alerta para bloquear venda de medicamentos

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/05/2026 17:00 - atualizado em 28/05/2026 18:13

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O problema principal ocorre no fígado, que é responsável por processar o medicamento. Cerca de 5% do remédio se transforma em uma substância prejudicial chamada quinoneimina.
O bloco de receitas é obrigatório para a compra e dispensação de medicamentos conhecidos como psicotrópicos crédito: Towfiqu barbhuiya Unsplash

A Vigilância Sanitária de Minas Gerais emitiu um alerta de segurança para bloquear a venda de medicamentos controlados que utilizem um lote específico de um bloco de receita que foi extraviado de um posto de saúde, em Cristiano Otoni (MG), na Região Central. O caso aconteceu em abril, e a decisão foi publicada no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (28/5).

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Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), em 28 de abril, o enfermeiro-chefe do Posto de Saúde de Cristiano Otoni e um outro médico, foram até a delegacia e relataram a falta de um bloco de receitas que já tinha páginas utilizadas. O talão do receituário de cor azul era numerado e conhecido como B1. 

Os policiais foram até o local e não localizaram o bloco com nenhum médico e outros funcionários da unidade. O responsável pela guarda do receituário também foi até a delegacia para registro da perda ou extravio do item. O bloco de receitas é obrigatório para a compra e dispensação de medicamentos conhecidos como psicotrópicos (que atuam no sistema nervoso central).

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Nesta quinta-feira (28/5), um mês depois do ocorrido, foi publicado o documento que determina a suspensão do aviamento e da dispensação de medicamentos se as receitas apresentadas tiverem a numeração do talão desaparecido. O bloco tinha a numeração entre 03054151 e 03054200.

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Isso significa que nenhuma farmácia ou drogaria pode aceitar as receitas dentro dessa ordem. Em caso de apresentação de receitas do intervalo numérico extraviado, o farmacêutico está proibido de vender o remédio, deve reter o documento e acionar as autoridades.

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