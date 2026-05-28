Homem nu pula sobre Corolla em avenida de MG e revela o motivo; veja vídeo
Homem contou à PM que teria sido convidado por uma mulher para "namorar" dentro de um carro, mas acabou sendo deixado sem roupas na rua
compartilheSIGA
Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nessa quarta-feira (27/5) mostra um homem sem roupas pulando e danificando um carro em Montes Claros, no Norte do estado. O caso aconteceu na Avenida Mestra Fininha, na madrugada dessa segunda-feira (25).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nas imagens, o homem aparece pulando nu sobre um Toyota Corolla estacionado, enquanto pessoas acompanham a cena.
Leia Mais
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada após denúncias de que um homem estaria causando danos ao veículo. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o suspeito, de 25 anos, apresentando sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa, desorientação e andar cambaleante.
Aos policiais, o homem contou que teria sido convidado por uma mulher para “namorar” dentro de um carro, mas acabou sendo retirado do veículo sem as roupas. Ainda conforme o relato, a mulher teria deixado o local dirigindo o automóvel.
O suspeito afirmou ainda que acreditou que o carro fosse da mulher e, por isso, subiu sobre o veículo, causando danos.
O jovem, natural de Curitiba (PR), informou aos militares que está em Montes Claros trabalhando em uma obra e hospedado em um hotel da cidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O proprietário do automóvel, um homem de 56 anos, disse que estava em uma boate no momento da confusão e compareceu ao local após ser avisado sobre os estragos. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.