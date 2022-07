Mulher quebra carro da Copasa após corte de água

Carro da Copasa foi depredado por mulher que teve a água cortada (foto: Reprodução)

Uma moradora de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, se revoltou com o corte de água e depredou um carro da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). O caso aconteceu na última quinta-feira (30/6), e a mulher foi presa pela Polícia Militar por dano ao patrimônio. Uma moradora de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, se revoltou com o corte de água e depredou um carro da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). O caso aconteceu na última quinta-feira (30/6), e a mulher foi presa pela Polícia Militar por dano ao patrimônio.









LEIA MAIS 06:28 - 24/06/2022 Feto é encontrado em estação de tratamento da Copasa em BH

18:10 - 25/03/2022 Justiça manda Copasa cobrar apenas por serviços prestados em Divinópolis



Aos PMs, a mulher negou ter xingado o funcionário, mas reconheceu que estava nervosa. Ela disse que pagaria a conta na sexta-feira (1/7) e mesmo assim o trabalhador queria cortar a água. Segundo informações da PM, um funcionário da Copasa foi até o imóvel no bairro Itamaraty para cortar a água por falta de pagamento. A consumidora estava com três faturas em atraso.O funcionário narrou que a consumidora estava nervosa e pediu que ele não interrompesse o serviço. Durante a conversa, ela se revoltou e depredou o veículo da companhia com uma barra de ferro. O para-brisa, os retrovisores e o capô foram danificados.Aos PMs, a mulher negou ter xingado o funcionário, mas reconheceu que estava nervosa. Ela disse que pagaria a conta na sexta-feira (1/7) e mesmo assim o trabalhador queria cortar a água.



Por fim, a consumidora conseguiu dinheiro, quitou uma das faturas e evitou a suspensão do fornecimento de água. Apesar disso, ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar apreendeu uma barra de ferro usada na depredação.





Posicionamento da Copasa





Em nota, a Copasa disse ter notificado a consumidora previamente sobre o corte e acionou a Polícia após os episódios de ameaça aos funcionários e danos ao veículo. A companhia ainda frisou que as faturas em atraso podem ser pagas em até 24 parcelas consecutivas.





Leia a nota completa





A Copasa informa que, na tarde da última quinta-feira (30/06), uma equipe da companhia foi realizar o tamponamento de água em um imóvel com três faturas em aberto em Patos de Minas. A companhia informa ainda que já havia emitido sucessivos avisos de corte.





A moradora do referido imóvel não permitiu que o corte de água fosse executado, ameaçou os empregados da Copasa e danificou o veículo da empresa com uma barra de ferro. Na sequência, a companhia acionou a Polícia Militar que registrou o boletim de ocorrência. Ninguém se feriu.





A Copasa informa ainda que a cliente pode parcelar e renegociar suas contas junto à empresa. No primeiro caso, clientes de todas as categorias (Social, Residencial, Comercial, Industrial e Pública) podem parcelar suas contas mediante entrada de 20% do saldo devedor e o restante em até 24 parcelas iguais e consecutivas. Além das condições de parcelamento, a Copasa possui política de negociação especial nos débitos vencidos acima de 90 dias.





As solicitações de parcelamento ou de renegociação podem ser feitas no site da Copasa/Agência Virtual e no WebChat, disponíveis em copasa.com.br. Também podem ser realizadas pelo Whatsapp (31) 99770-7000 e nas agências presencias de atendimento, mediante agendamento prévio realizado no site da Copasa ou pelo call center 0800 0300 115 ou 115.





A empresa esclarece que dados como valores, consumo, dentre outros detalhes, não podem ser divulgados em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).