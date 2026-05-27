Mãe e filha são resgatadas com vida de sequestro no interior de Minas

Mãe e filha foram encontradas com vida após um sequestro de um dia. O caso aconteceu em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta terça-feira (26/5). Segundo investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os criminosos sequestraram as vítimas por motivações financeiras, já que o pai da vítima é um empresário no ramo de pedras preciosas conhecido na região. Elas foram resgatadas durante operação da Polícia em Turmalina, a cerca de 140 km de distância do local do crime.

Antes do resgate, dois homens foram presos em flagrante em Diamantina, na região Central do estado. Outros dois foram identificados, mas evadiram do local em que as vítimas foram mantidas em cativeiro. Eles seguem foragidos.

O crime ocorreu por volta das 7 horas de ontem quando as vítimas estavam saindo de casa de carro. Neste momento, elas foram interceptadas pela quadrilha. Eles as ameaçaram e retornaram com as mulheres para o interior da residência. Os criminosos destruíram o sistema de câmeras de segurança e levaram joias. Em seguida, conduziram as vítimas para o carro, um Kia Cerato preto, que foi utilizado na fuga.

A situação chegou ao conhecimento da Polícia Militar através do ex-marido da vítima. Ele foi acionado por uma funcionária da casa que, ao perceber a rotina estranha, relatou o que estava acontecendo. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) mobilizou o Comando de Aviação do Estado (ComAvE) e diversas unidades -- 70° batalhão, 3º batalhão, 23ª Cia. da Polícia Militar Independente, juntamente com a Polícia Civil.

Investigações levaram até Diamantina, onde dois criminosos responsáveis pelo crime foram presos no veículo roubado. Dentro do carro havia munições e papelotes de cocaína. A PM relata que, através das imagens das câmeras de segurança, foi possível confirmar que estes eram os responsáveis pelo crime.

Posteriormente, de acordo com Marcos Vinicius Vieira, chefe da divisão do Departamento Estadual de Operações Especiais da PC, as duas vítimas identificaram os dois autores.

Seguindo a apuração, as forças policiais identificaram as vítimas em um cativeiro na área rural de Turmalina, o que mobilizou diversas unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil. Foram utilizadas viaturas em conjunto com uma aeronave Pegasus. As vítimas pediram socorro assim que perceberam a presença policial.

“É um retorno emocionante e essencial. A missão da polícia, além de combater o crime, de efetivar esse tipo de prisão desses criminosos, desarticular essas quadrilhas, é também salvar, proteger a vida, o nosso bem mais rico. Então, tanto a mãe quanto a criança foram resgatadas em condições físicas, muito embora emocionalmente abaladas, em choque, mas fisicamente bem”, disse o capitão Rafael Veríssimo, da PMMG.

Outros autores, que estavam no local, evadiram o terreno ao perceber a presença policial. Na ação, foi localizado um Renault Megane, que também foi utilizado no sequestro.

“Os presos em Diamantina repassaram as vítimas para esse segundo carro, que foi responsável então pela condução das vítimas até o cativeiro”, relatou o policial sobre o veículo apreendido no local.

Até o momento, a polícia conduziu dois presos em flagrante, pelos crimes de extorsão mediante sequestro e os outros dois suspeitos já estão sendo localizados para efetuar a prisão.

Motivação do crime

Quando questionado sobre a motivação do crime, os investigadores destacaram que possivelmente ele ocorreu por razões financeiras, já que o pai de uma das vítimas é um empresário no ramo de pedras preciosas e é conhecido na cidade.

Os sequestradores fizeram um contato inicial com a família da vítima para pagamento de um resgate. O primeiro valor solicitado foi de R$ 20 milhões. O ex-marido da vítima realizou um depósito de cerca de R$ 20 mil, de acordo com a PC.

A polícia não revelou qual conta foi responsável por receber a transação. Segundo ela, porque ainda está rastreando o dinheiro e o valor. Todas as diligências judiciais estão sendo realizadas no sentido de bloquear essa quantia.

Em coletiva, foi informado que os criminosos têm vasta ficha criminal, inclusive com tráfico de drogas, além de crimes contra o patrimônio. Não foi informada a idade dos criminosos, mas que estão na faixa etária entre 30 e 40 anos.

Segundo a PM, em depoimento, um dos suspeitos confessou a prática na empreitada criminosa. Nesse momento, eles estão sendo ouvidos pela autoridade policial responsável pela Delegacia Antissequestro.

Fazenda de maconha localizada

Durante as diligências realizadas para localizar o cativeiro das vítimas de sequestro, a polícia encontrou uma fazenda com milhares de pés de maconha em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Cerca de 30 mil pés de maconha foram localizados.

Um dos suspeitos relatou aos policiais ser responsável pelo cultivo ilegal mas negou participação no sequestro. Três homens, com idades entre 34 e 50 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme a PM, a plantação ocupava uma área entre cinco e seis hectares e estima-se que a produção poderia render cerca de seis toneladas de maconha após a colheita.

Os presos foram encaminhados para a delegacia em Araçuaí. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

(Com informações de Wellington Barbosa)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice