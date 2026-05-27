Suspeito de esquema de desmanche de veículos é preso na Grande BH

Um homem de 53 anos, suspeito de integrar um esquema de desmanche clandestino e comercialização ilegal de peças automotivas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso em Betim durante a operação Mercado Oculto, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa terça-feira (26/5).

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços, localizados nos municípios de Betim e Igarapé. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinais identificadores de veículo e associação criminosa.

Segundo a apuração da 1ª Delegacia Especializada em Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores, os imóveis tinham funções complementares dentro do esquema criminoso. Em um galpão em Igarapé, os policiais encontraram três veículos furtados em processo de desmontagem, além de quatro motores com registro de furto e diversas peças sem identificação.

Já em Betim, onde funcionava um estabelecimento comercial de peças usadas, foram apreendidos componentes compatíveis com os veículos localizados no galpão. No local, também foram encontrados dois veículos estacionados com a mesma placa de identificação, o que, segundo a polícia, caracteriza adulteração de sinal identificador veicular.

Ainda conforme a corporação, os veículos eram usados para o transporte das peças desmontadas entre os imóveis, estruturando a cadeia de distribuição do esquema de desmanche clandestino.

O homem preso é apontado como proprietário da empresa em Betim, responsável pelo galpão em Igarapé e pelos veículos adulterados. Ele já responde a outros sete inquéritos policiais pelos mesmos crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos.

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As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso