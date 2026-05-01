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PEGOS NO FLAGRA

Desmanche com carros clonados é descoberto em BH e três são presos

Veículos com sinais de clonagem foram encontrados na Região Noroeste da capital mineira

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/05/2026 15:13

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Durante a ocorrência, três suspeitos, com idades de 18, 21 e 27 anos, foram presos
Durante a ocorrência, três suspeitos, com idades de 18, 21 e 27 anos, foram presos crédito: PMMG/Reprodução

Três homens, com idades de 18, 21 e 27 anos, foram presos em um ponto de desmanche de veículos na Rua Vestal, no Bairro Glória, próximo à Avenida Abílio Machado, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

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Uma equipe do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) da 8ª Companhia da Polícia Militar identificou, até o momento, três veículos do modelo Fiat Strada com indícios de clonagem e registros de furto ou roubo.

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Depois dos trabalhos no local, os militares seguiram para a sede da 8ª Companhia, no bairro Alípio de Melo, onde a ocorrência será finalizada.

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