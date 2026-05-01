Desmanche com carros clonados é descoberto em BH e três são presos
Veículos com sinais de clonagem foram encontrados na Região Noroeste da capital mineira
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Três homens, com idades de 18, 21 e 27 anos, foram presos em um ponto de desmanche de veículos na Rua Vestal, no Bairro Glória, próximo à Avenida Abílio Machado, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).
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Uma equipe do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) da 8ª Companhia da Polícia Militar identificou, até o momento, três veículos do modelo Fiat Strada com indícios de clonagem e registros de furto ou roubo.
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Depois dos trabalhos no local, os militares seguiram para a sede da 8ª Companhia, no bairro Alípio de Melo, onde a ocorrência será finalizada.
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A matéria está em atualização.