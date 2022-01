Batida em poste fere homem de 30 anos na Avenida Abílio Machado

Carro ficou com a frente destruída após bater no poste (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)

Um homem de aproximadamente 30 anos ficou ferido após bater o carro que dirigia em um poste, na noite deste sábado (1º/1), na Avenida Abílio Machado, no Bairro Alípio de Melo, na Pampulha. O Corpo de Bombeiros realizou o socorro da vítima, que estava retida dentro do carro.

"A vítima, no momento do contato com testemunhas, estava consciente, no entanto, bastante confusa", informou a corporação, em trecho de nota. A frente do veículo ficou bastante danificada com o impacto. As autoridades não esclareceram o motivo da batida.

Em um primeiro momento, os bombeiros chegaram a receber a informação de que o homem estava preso às ferragens, mas não houve a necessidade de desencarcerar a vítima.

"Ela foi atendida, imobilizada e será conduzida, pela guarnição de bombeiros, ao hospital", informaram os militares.