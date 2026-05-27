BH: jovem que morreu em cirurgia plástica será sepultada nesta quarta (27)

Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, será sepultada na tarde desta quarta-feira (27/5), em Belo Horizonte (MG). A jovem morreu após complicações durante uma cirurgia plástica realizada no Instituto Mineiro de Obesidade (IMO), no Bairro Lourdes, na região Centro-Sul da capital mineira.

O velório acontece desde as 11h30 na Capela Velório Grupo Estima, no Bairro Santo Agostinho. Já o sepultamento está previsto para as 14h30, no Cemitério da Paz, na Avenida Presidente Carlos Luz, 850, no Bairro Caiçaras.

Amigos prestaram homenagens à jovem. “Bárbara era uma pessoa incrível, esforçada e acima de tudo, muito responsável. Acredito que a polícia fará o trabalho dela e, se houver um culpado, que ele seja devidamente responsabilizado. Infelizmente, nada irá trazer ela de volta”, escreveu uma amiga.

Outra publicação destacou a saudade deixada pela jovem. “Hoje o mundo ficou silencioso porque levou embora uma das melhores pessoas que já conheci. Descanse em paz, minha amiga. Obrigada por todos os momentos juntas”, dizia a mensagem.

Moradora do Bairro Concórdia, na Região Nordeste de Belo Horizonte, Bárbara era solteira, não tinha filhos e, segundo familiares, sonhava há anos em realizar a cirurgia estética. A jovem frequentava academia diariamente e não tinha problemas de saúde, de acordo com parentes.

Prima da vítima, Ingrid Ester Martins contou que as duas cresceram juntas e mantinham uma relação muito próxima. Bárbara, inclusive, era madrinha do filho dela.

“Ela era de Belo Horizonte, solteira, não tinha filhos. A gente cresceu juntas, morava no Bairro Concórdia. A Bárbara sempre foi uma menina muito alegre e batalhadora”, afirmou.

Segundo Ingrid, a cirurgia era a realização de um sonho antigo da jovem. “Ela estava muito feliz, juntou dinheiro durante muito tempo para conseguir fazer o procedimento, porque era algo que incomodava muito ela”, disse.

Bárbara morreu nessa terça-feira (26/5) após sofrer uma embolia pulmonar durante uma cirurgia de lipoenxertia, segundo o boletim de ocorrência, ela ainda sofreu uma parada cardiorrespiratória e passou por manobras de ressuscitação, mas não resistiu.

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A família da jovem cobra esclarecimentos sobre o caso e afirma suspeitar de erro médico. “Eu quero justiça pela Bárbara. A cirurgia era um sonho dela”, declarou a prima.