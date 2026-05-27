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BH: jovem que morreu em cirurgia plástica será sepultada nesta quarta (27)

Familiares e amigos prestaram homenagens à jovem nas redes sociais e cobram esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte

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Quéren Hapuque
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Repórter
27/05/2026 12:06 - atualizado em 27/05/2026 12:06

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Moradora do Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital mineira, Bárbara era solteira, não tinha filhos
Moradora do Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital mineira, Bárbara era solteira, não tinha filhos crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, será sepultada na tarde desta quarta-feira (27/5), em Belo Horizonte (MG). A jovem morreu após complicações durante uma cirurgia plástica realizada no Instituto Mineiro de Obesidade (IMO), no Bairro Lourdes, na região Centro-Sul da capital mineira.

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O velório acontece desde as 11h30 na Capela Velório Grupo Estima, no Bairro Santo Agostinho. Já o sepultamento está previsto para as 14h30, no Cemitério da Paz, na Avenida Presidente Carlos Luz, 850, no Bairro Caiçaras.

 

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Amigos prestaram homenagens à jovem. “Bárbara era uma pessoa incrível, esforçada e acima de tudo, muito responsável. Acredito que a polícia fará o trabalho dela e, se houver um culpado, que ele seja devidamente responsabilizado. Infelizmente, nada irá trazer ela de volta”, escreveu uma amiga.

Outra publicação destacou a saudade deixada pela jovem. “Hoje o mundo ficou silencioso porque levou embora uma das melhores pessoas que já conheci. Descanse em paz, minha amiga. Obrigada por todos os momentos juntas”, dizia a mensagem.

Moradora do Bairro Concórdia, na Região Nordeste de Belo Horizonte, Bárbara era solteira, não tinha filhos e, segundo familiares, sonhava há anos em realizar a cirurgia estética. A jovem frequentava academia diariamente e não tinha problemas de saúde, de acordo com parentes.

Prima da vítima, Ingrid Ester Martins contou que as duas cresceram juntas e mantinham uma relação muito próxima. Bárbara, inclusive, era madrinha do filho dela.

“Ela era de Belo Horizonte, solteira, não tinha filhos. A gente cresceu juntas, morava no Bairro Concórdia. A Bárbara sempre foi uma menina muito alegre e batalhadora”, afirmou.

Segundo Ingrid, a cirurgia era a realização de um sonho antigo da jovem. “Ela estava muito feliz, juntou dinheiro durante muito tempo para conseguir fazer o procedimento, porque era algo que incomodava muito ela”, disse.

Bárbara morreu nessa terça-feira (26/5) após sofrer uma embolia pulmonar durante uma cirurgia de lipoenxertia, segundo o boletim de ocorrência, ela ainda sofreu uma parada cardiorrespiratória e passou por manobras de ressuscitação, mas não resistiu.

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A família da jovem cobra esclarecimentos sobre o caso e afirma suspeitar de erro médico. “Eu quero justiça pela Bárbara. A cirurgia era um sonho dela”, declarou a prima.

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