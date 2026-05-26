MPMG denuncia policial por cobrar R$ 20 mil para deixar preso trabalhar

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou um policial penal da unidade Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba, no Vale do Rio Doce, por cobrar R$ 20 mil de um interno para que ele pudesse continuar trabalhando - a atividade possibilita a progressão de regime e a redução no cumprimento de pena. O acusado vai responder por concussão e prevaricação imprópria.

De acordo com a denúncia, enquanto o agente de segurança exercia a função de diretor da unidade, o denunciado exigia a quantia para que o preso continuasse a atividade de marcenaria no presídio.

As investigações do MPMG apontaram que a mãe do preso fez transferências bancárias para a conta do diretor. O órgão apurou que o policial penal permitiu o uso de um celular pelo detento para tratar sobre os pagamentos.

É apontado pela denúncia que o agente usou da função pública e do ambiente institucional para a concretização dos crimes, o que compromete a credibilidade da Administração Pública, circunstâncias consideradas graves pelo Ministério Público.

Além da condenação criminal, o MPMG pediu o afastamento cautelar do denunciado das funções públicas, bem como a possível perda do cargo, ressarcimento do valor pago pela mãe do preso e indenização por danos morais coletivos.

Entramos em contato com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejusp) para saber quais ações foram feitas após a ciência das denúncias, mas não recebemos retorno até o lançamento da matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice