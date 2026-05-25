Argentino suspeito de comparar menino a escravo em MG troca de advogado

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O argentino Eduardo Ignácio Murias, de 63 anos, suspeito de cometer injúria racial contra um menino, de 7, trocou de advogado. O antigo defensor, Lincoln Barros Júnior, formalizou sua saída do caso durante audiência de custódia nesta segunda-feira (25/5). O crime, hoje equiparado em gravidade e pena ao de racismo, aconteceu durante um passeio de Maria Fumaça em Tiradentes (MG), na Região Central do estado.

Na audiência de custódia, que aconteceu na 1ª Vara Criminal da comarca de São João del-Rei, a Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante. A reportagem não conseguiu localizar o novo advogado de Eduardo Ignácio.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o turista fotografou a criança, que é negra, dentro do trem e compartilhou as imagens por meio de um aplicativo de mensagem. Além disso, Eduardo escreveu comentários injuriosos.

Em uma das mensagens, o turista escreveu em espanhol: “De lo puedo llevar de esclavo”, que em tradução livre significa: “Posso levá-lo como escravo”. Outros turistas perceberam o conteúdo das mensagens e alertaram a mãe da criança, de 32 anos.

Uma mulher que estava no passeio informou à mãe que o homem também estaria fotografando o menino e compartilhando as imagens com comentários ofensivos. Ao ser confrontado, Eduardo desbloqueou o celular e mostrou as mensagens.

A mãe da criança conseguiu fotografar a tela do aparelho para registrar o conteúdo. Após a confirmação das mensagens, populares e funcionários do passeio turístico contiveram o homem até a chegada da polícia. O argentino foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. O celular dele foi apreendido.

Injúria racial ou racismo? Entenda a diferença

Injúria racial significa ofender alguém em decorrência de sua raça, cor, etnia, religião, origem e por ser pessoa idosa ou com deficiência (PcD). Já o racismo, previsto na Lei de Crimes Raciais (7.716/1989), implica em conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo.

Desde janeiro de 2023, a injúria racial é equiparada ao crime de racismo. A alteração retirou a menção à raça e etnia de item específico do Código Penal (art. 140), que passa a se limitar a contextos de “religião, idade ou deficiência”.

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