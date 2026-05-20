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CARBONIZADO

Moradores encontram corpo carbonizado e temem represálias na Grande BH

Perícia aponta que vítima foi executada antes de ser carbonizada no Bairro Eldorado, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/05/2026 08:03

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Três morrem em confronto com PM em Araguari
Os peritos da Polícia Civil identificaram duas perfurações na cabeça, sendo uma na região da têmpora e outra na nuca crédito: Sejusp/divulgação

O corpo de um homem, aparentando ter cerca de 20 anos, foi encontrado carbonizado nessa terça-feira (19/5), em uma área de vegetação no Bairro Eldorado, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado na Avenida João Pinheiro. O corpo foi localizado por populares que passavam pela região e perceberam o homem caído no chão, já sem vida e com grande parte do corpo carbonizado.

Ainda conforme a ocorrência, o solicitante pediu anonimato por medo de represálias devido à alta incidência criminal na região.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que a vítima teria sido carbonizada depois de ser executada. Os peritos identificaram duas perfurações na cabeça, sendo uma na região da têmpora e outra na nuca.

No entanto, não foi possível precisar se os ferimentos foram provocados por arma de fogo ou arma branca, já que não havia cápsulas ou outros vestígios no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim.

Militares realizaram buscas por câmeras de segurança que pudessem ajudar na identificação dos suspeitos ou de um possível veículo utilizado na fuga, mas, por se tratar de uma área afastada, nenhum equipamento de monitoramento foi encontrado.

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Moradores da região disseram não conhecer a vítima. Até o momento, ninguém foi preso e as buscas continuam.

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