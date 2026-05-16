BH amanhece com sensação térmica de 10,2°C; veja previsão
Região Oeste registrou frio pela manhã, e o tempo deve continuar assim ao longo de todo o sábado (16)
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Belo Horizonte amanheceu com sensação térmica de 10,2°C neste sábado (16/5), segundo previsão meteorológica da Defesa Civil.
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A previsão indica céu parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento e raios isolados a partir da tarde.
A temperatura mínima registrada foi de 17,1°C, enquanto a máxima prevista é de 29°C.
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A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% durante a tarde.
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Temperaturas por regional
- Barreiro: 19,2°C, às 6h15
- Centro-Sul: 16,5°C, à 1h50
- Oeste: 16,9°C, com sensação térmica de 10,2°C, às 6h
- Pampulha: 17,8°C, com sensação térmica de 19,7°C, às 6h
- Venda Nova: sem dados disponíveis