BH: motociclista cai no Ribeirão Arrudas após batida na Av. Tereza Cristina
Vítima foi resgatada pelos bombeiros ao colidir com carro na altura do Calafate, Região Oeste de Belo Horizonte (MG)
Um motociclista caiu dentro do leito do Ribeirão Arrudas da Avenida Tereza Cristina ao se envolver em um acidente com um carro na noite dessa segunda-feira (11/5), no Bairro Calafate, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 22h30, na altura do número 1820 da avenida, no sentido bairro.
Depois da colisão, o motociclista caiu dentro do córrego que passa pela via. Os bombeiros imobilizaram a vítima e o resgate do homem de dentro do leito do rio.
Em seguida, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminharam o motociclista para atendimento hospitalar.
As circunstâncias do acidente não foram informadas.