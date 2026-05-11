Grande BH: almoço de Dia das Mães termina com explosão e feridos

Três pessoas, de 23, 24 e 32 anos, ficaram feridas em incêndio em um restaurante nesse domingo (10/5), Dia das Mães, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 13h45, em um estabelecimento localizado na Rua José Mantini, no Bairro Adeodato.

De acordo com relatos, uma funcionária de 24 anos manuseava um galão de cinco litros de álcool para abastecer um fogareiro utilizado para manter chapas de carne aquecidas. Em determinado momento, uma corrente de vento teria levado as chamas até o recipiente, provocando uma explosão.

A funcionária foi a mais atingida, sofrendo queimaduras na cabeça e no tórax. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital João XXIII. Um homem de 32 anos já recebeu alta médica, enquanto as duas mulheres seguem internadas. O estado de saúde mais grave é o da funcionária que manuseava o galão.

Ainda segundo a PM, o proprietário do restaurante informou que o estabelecimento possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). No entanto, os bombeiros informaram que o estabelecimento não possui o AVCB. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local para apurar as circunstâncias do incêndio.

O restaurante Panela de Barro foi procurado pela reportagem e declarou que todos os anos realizam o tradicional almoço especial do Dia das Mães na localidade. Disse que ocorria tudo bem, até que uma colaboradora freelancer foi repor o queimador com álcool e se acidentou por causa do vento que ocasionou a explosão.

"Chamamos o Samu imediatamente, que chegaram e fizeram os procedimentos com eficiência. Estamos em contato com as famílias, muito tristes pelo acontecido. Estamos dando todo suporte necessário junto as vítimas.

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Esse é um evento tradicional, fazemos sempre com muita organização, os convites são limitados, e sempre voltado ao público familiar. Foi uma fatalidade, nunca antes acontecido. Após o fato, terminamos de servir o almoço às famílias que estavam participando, fizemos o sorteio de brindes pras mães, e finalizamos o evento", termina a nota.