Defensora pública-geral é a entrevistada do 'Em Minas' deste sábado (9/5)
A entrevista vai ao ar às 19h05 na TV Alterosa, no Portal Uai e no Estado de Minas
A Defensora Pública-Geral Caroline Goulart Teixeira é a convidada deste sábado (2/8) do "Em Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h05.
Na conversa com a jornalista Carolina Saraiva, a chefe da instituição falou sobre os desafios e expectativas em assumir o cargo. Este ano é o primeiro do biênio de Goulart Teixeira como Defensora Pública-Geral. Ela também explicou como a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais atua e revelou um crescimento expressivo no número de atendimentos.
Onde assistir
O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h05, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão on-line tem um bloco exclusivo.
O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Caroline Goulart Teixeira em textos no portal em.com.br e no jornal impresso da segunda-feira.