Trio é preso em MG por venda ilegal de anabolizantes e emagrecedores
Prisão dos suspeitos faz parte de operação policial que investiga a comercialização irregular de medicamentos
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Duas mulheres, de 18 e 44 anos, e um homem, de 49, foram presos em Arcos, no Centro-Oeste de minas Gerais, por venderem medicamentos para emagrecimento e anabolizantes de maneira irregular. De acordo com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), o trio usava o nome de um médico indevidamente.
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A PCMG cumpriu, nesta quinta-feira (7/5), três dos cinco mandados de busca e apreensão emitidos em uma operação que investiga o comércio irregular desses medicamentos. Durante a ação, os policiais recolheram diversos medicamentos, incluindo produtos à base de tirzepatida e retatrutida, hormônios anabolizantes e itens utilizados para aplicação e envio dos produtos.
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Também foram encontrados seringas, agulhas hipodérmicas, embalagens, folders com instruções de uso e materiais de acondicionamento.
A polícia acredita que o uso indevido do médico tenha sido com o objetivo de passar credibilidade aos produtos anunciados. O profissional foi ouvido e afirmou não ter autorizado a utilização de seu nome, além de manifestar preocupação quanto à possível falsificação dos medicamentos, armazenamento inadequado das substâncias e riscos à saúde pública.
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Os suspeitos foram autuados com base no artigo 273, §1º-B, incisos I e V, do Código Penal Brasileiro, relacionado à falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e as investigações continuam.