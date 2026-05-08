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COMÉRCIO IRREGULAR

Trio é preso em MG por venda ilegal de anabolizantes e emagrecedores

Prisão dos suspeitos faz parte de operação policial que investiga a comercialização irregular de medicamentos

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/05/2026 06:43 - atualizado em 08/05/2026 07:09

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Material foi apreendido pela Polícia Civil (PCMG) e suspeitos de comercializar medicamentos foram presos
Material foi apreendido pela Polícia Civil (PCMG) e suspeitos de comercializar medicamentos foram presos crédito: PCMG/Divulgação

Duas mulheres, de 18 e 44 anos, e um homem, de 49, foram presos em Arcos, no Centro-Oeste de minas Gerais, por venderem medicamentos para emagrecimento e anabolizantes de maneira irregular. De acordo com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), o trio usava o nome de um médico indevidamente.

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A PCMG cumpriu, nesta quinta-feira (7/5), três dos cinco mandados de busca e apreensão emitidos em uma operação que investiga o comércio irregular desses medicamentos. Durante a ação, os policiais recolheram diversos medicamentos, incluindo produtos à base de tirzepatida e retatrutida, hormônios anabolizantes e itens utilizados para aplicação e envio dos produtos.

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Também foram encontrados seringas, agulhas hipodérmicas, embalagens, folders com instruções de uso e materiais de acondicionamento.

A polícia acredita que o uso indevido do médico tenha sido com o objetivo de passar credibilidade aos produtos anunciados. O profissional foi ouvido e afirmou não ter autorizado a utilização de seu nome, além de manifestar preocupação quanto à possível falsificação dos medicamentos, armazenamento inadequado das substâncias e riscos à saúde pública.

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Os suspeitos foram autuados com base no artigo 273, §1º-B, incisos I e V, do Código Penal Brasileiro, relacionado à falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e as investigações continuam.

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