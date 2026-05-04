Anvisa: quais canetas emagrecedoras são aprovadas hoje no Brasil?

A crescente popularidade das canetas emagrecedoras, como o Ozempic, trouxe à tona discussões sobre seus efeitos e indicações. Com o aumento do interesse, muitas pessoas se perguntam quais são as opções realmente liberadas para uso no Brasil. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprova diversos medicamentos injetáveis dessa classe, cada um com uma finalidade específica.

Esses medicamentos, que se tornaram conhecidos pela praticidade e eficácia, atuam de forma semelhante no organismo. Eles imitam a ação do GLP-1, um hormônio que promove a sensação de saciedade, retarda o esvaziamento do estômago e regula os níveis de açúcar no sangue. O resultado é uma ingestão menor de calorias e, consequentemente, a perda de peso.

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É fundamental destacar que todos exigem prescrição e acompanhamento médico. O uso indiscriminado para fins estéticos pode trazer riscos à saúde e efeitos colaterais indesejados, como náuseas, vômitos e, em casos mais raros, problemas gastrointestinais graves.

Quais canetas são aprovadas no Brasil?

As opções disponíveis no mercado nacional se baseiam em princípios ativos como a semaglutida, a liraglutida e a tirzepatida. Conheça abaixo os principais medicamentos regulamentados pela Anvisa.

Semaglutida

Wegovy: Este é um dos poucos medicamentos da lista com aprovação específica em bula para o tratamento de obesidade e sobrepeso associado a comorbidades, como pressão alta ou diabetes. Ele contém uma dose maior de semaglutida em comparação ao seu "irmão" mais famoso.

Ozempic: Embora tenha ficado conhecido pelo seu efeito emagrecedor, a aprovação original do Ozempic pela Anvisa é para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 não controlada. O uso para perda de peso é considerado off-label, ou seja, uma indicação decidida pelo médico, mas que não consta na bula oficial.

Liraglutida

Saxenda: Com o princípio ativo liraglutida, o Saxenda foi um dos primeiros a ser aprovado no Brasil especificamente para o controle crônico de peso em adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) elevado, associado ou não a outras doenças.

Victoza: Assim como o Ozempic, o Victoza é aprovado primariamente para o tratamento do diabetes tipo 2. Ele utiliza a mesma substância do Saxenda, mas em uma dosagem diferente, e seu uso para emagrecimento também é uma indicação off-label.

Tirzepatida

Mounjaro: Com o princípio ativo tirzepatida, este medicamento tem aprovação para o tratamento de diabetes tipo 2 e também para obesidade ou sobrepeso com ao menos uma comorbidade. Sua aplicação é semanal e está disponível em diversas dosagens, que variam de 2,5 mg a 15 mg.

É crucial alertar para os perigos de produtos falsificados ou sem registro, que podem causar sérios danos à saúde. A Anvisa realiza apreensões frequentes e reforça a importância de adquirir medicamentos apenas em estabelecimentos autorizados e com prescrição médica. O mercado tende a crescer, com a queda de patentes e novos registros em análise, o que pode ampliar as opções seguras no futuro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.