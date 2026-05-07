Cabo se rompe e deixa pintores "por um fio" em plataforma no 16º andar
Grupo, formado por três trabalhadores, foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
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Trabalhadores que faziam um serviço de pintura em um prédio na Rua Desembargador Paula Mota, no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, viveram momentos de terror na tarde desta quinta-feira (7/5). Um dos cabos que sustentava a plataforma em que estavam se rompeu, deixando a estrutura pendurada apenas por uma corda, no 16º andar do imóvel.
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Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionada e precisou usar técnicas de salvamento em altura, com cabos, para resgatar os três homens. Os trabalhadores foram retirados da plataforma em segurança, sem ferimentos.
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Depois do salvamento dos prestadores de serviço, a equipe do CBMMG retirou também a plataforma que havia ficado dependurada no imóvel. O Estado de Minas entrou em contato com a construtora responsável pela pintura no edifício e aguarda retorno.