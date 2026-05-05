Queda de avião em BH: polícia começa a ouvir testemunhas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Testemunhas começaram a ser ouvidas pela Polícia Civil sobre a queda de um avião de pequeno porte que matou três pessoas e deixou duas feridas na tarde dessa segunda-feira (4/5), no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte.

A aeronave colidiu contra um prédio minutos após decolar do Aeroporto da Pampulha e a investigação busca esclarecer as causas e circunstâncias do acidente.

A apuração é conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil Leste em conjunto com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Segundo a corporação, além dos depoimentos, são realizadas diligências e coleta de documentos, enquanto laudos periciais são aguardados para auxiliar no inquérito.

O proprietário do avião, Flávio Loureiro Salgueiro, também deverá ser ouvido e a regularidade do avião está entre os pontos a serem analisados.

Avião cai em BH

O monomotor havia saído de Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri, com destino ao aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, e fez uma parada no aeroporto da Pampulha, na capital mineira. Após decolar às 12h16, a aeronave perdeu altitude e, minutos depois, atingiu um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado Epa. Com o impacto, destroços ficaram espalhados entre o imóvel e o estacionamento de um centro comercial em frente.

Nas imagens cedidas ao Estado de Minas pela TV Globo Minas, é possível ver o avião em uma posição mais baixa que o comum. O Globocop, helicóptero da emissora, circulava pela região no momento do acidente e registrou o monomotor na hora da colisão com o prédio.

O repórter da Globo Guilherme Pimenta apontou que a equipe que estava no helicóptero observou que a aeronave sobrevoava em baixa altitude e decidiu acompanhar o movimento dela. "É uma adrenalina muito forte testemunhar isso do alto. É uma emoção genuína para quem não convive com a parte técnica da navegabilidade", narra Pimenta.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricada em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

No momento do acidente, cinco pessoas estavam a bordo. Segundo a PC, o piloto da aeronave, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto, morreram no local. Fernando estava sentado no assento do copiloto, mas não exercia a função.

O empresário Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois no Hospital João XXIII. Ele apresentava múltiplas fraturas. O corpo de Leonardo foi submetido à necropsia, e familiares estiveram no Instituto Médico-Legal (IML) para a liberação.

Outras duas vítimas, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53, permanecem internadas no João XXII após serem resgatadas com vida.

Segundo a corporação, as investigações seguem em andamento, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.

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* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice