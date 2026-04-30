Suspeito de faturar mais de R$ 300 mil com falsas vendas é preso em MG

Um homem suspeito de coordenar um esquema de estelionatos em série em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (30/4) durante a operação Up Grade, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Segundo a corporação o crime consistia na oferta fraudulenta de aparelhos eletrônicos e supostas oportunidades de investimento. "O suspeito exigia pagamentos antecipados das vítimas, mas não entregava os produtos ou serviços prometidos. Para dificultar o rastreamento dos valores, ele utilizava contas bancárias de terceiros e máquinas de cartão registradas em nomes de familiares", informou a instituição policial em comunicado.

Até o momento, 18 vítimas foram identificadas — dez delas apenas nos primeiros meses de 2026 —, com prejuízos somados que ultrapassam R$ 300 mil. De acordo com o apurado, a prática criminosa era recorrente e executada de forma contínua desde 2023.