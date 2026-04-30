Suspeito de faturar mais de R$ 300 mil com falsas vendas é preso em MG
Segundo a Polícia Civil, o crime consistia na oferta fraudulenta de aparelhos eletrônicos e supostas oportunidades de investimento
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Um homem suspeito de coordenar um esquema de estelionatos em série em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (30/4) durante a operação Up Grade, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
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Segundo a corporação o crime consistia na oferta fraudulenta de aparelhos eletrônicos e supostas oportunidades de investimento. "O suspeito exigia pagamentos antecipados das vítimas, mas não entregava os produtos ou serviços prometidos. Para dificultar o rastreamento dos valores, ele utilizava contas bancárias de terceiros e máquinas de cartão registradas em nomes de familiares", informou a instituição policial em comunicado.
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Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PCMG apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos. O material será analisado pela perícia a fim de tentar identificar a possível participação de uma ou mais pessoas no esquema. A Justiça autorizou, segundo a PCMG, o bloqueio de ativos financeiros. A medida visa assegurar o ressarcimento às vítimas.
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O investigado, que não teve a idade divulgada, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.