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ESTELIONATO

Suspeito de faturar mais de R$ 300 mil com falsas vendas é preso em MG

Segundo a Polícia Civil, o crime consistia na oferta fraudulenta de aparelhos eletrônicos e supostas oportunidades de investimento

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Repórter
30/04/2026 19:57

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Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PCMG apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos que serão submetidos à análise técnica
Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PCMG apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos que serão submetidos à análise técnica crédito: PCMG

Um homem suspeito de coordenar um esquema de estelionatos em série em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (30/4) durante a operação Up Grade, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). 

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Segundo a corporação o crime consistia na oferta fraudulenta de aparelhos eletrônicos e supostas oportunidades de investimento. "O suspeito exigia pagamentos antecipados das vítimas, mas não entregava os produtos ou serviços prometidos. Para dificultar o rastreamento dos valores, ele utilizava contas bancárias de terceiros e máquinas de cartão registradas em nomes de familiares", informou a instituição policial em comunicado. 

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Até o momento, 18 vítimas foram identificadas — dez delas apenas nos primeiros meses de 2026 —, com prejuízos somados que ultrapassam R$ 300 mil. De acordo com o apurado, a prática criminosa era recorrente e executada de forma contínua desde 2023. 

Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PCMG apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos. O material será analisado pela perícia a fim de tentar identificar a possível participação de uma ou mais pessoas no esquema. A Justiça autorizou, segundo a PCMG, o bloqueio de ativos financeiros. A medida visa assegurar o ressarcimento às vítimas.

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O investigado, que não teve a idade divulgada, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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