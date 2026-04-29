Carro de prefeitura bate e deixa cinco feridos em MG

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um veículo oficial da prefeitura de Paula Cândido (MG) e uma caminhonete Toyota Hilux na rodovia MG-455, em Andradas (MG), na Região Sul do estado, nessa terça-feira (28/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi uma batida de frente dos dois veículos. O carro oficial seguia de Paula Cândido (MG) para Bauru (SP), transportando um paciente para consulta médica, além de outros três pessoas. A caminhonete era ocupada apenas pelo motorista.

Os militares iniciaram o atendimento às vítimas ainda no local do acidente. O motorista do veículo oficial tinha suspeita de fratura no joelho e foi imobilizado pelo Samu, sendo encaminhado à Santa Casa de Andradas.

As demais vítimas foram avaliadas pelas equipes de saúde. Algumas não precisaram ser levadas ao hospital, enquanto outras foram encaminhadas para avaliação médica pela equipe da concessionária EPR.

Ainda conforme os bombeiros, o gerente de saúde de Andradas esteve no local do acidente e organizou a continuidade da viagem até Bauru para que o paciente não perdesse a consulta médica.

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A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ficou responsável pela segurança da rodovia e controle do trânsito. Inicialmente foi divulgado pelos bombeiros que o carro seria da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG). No entanto, ao ser procurada, ela informou que o veículo é da cidade mineira e que apenas destinou os recursos para a aquisição do bem, assim tendo adesivos do Governo de Minas na lateral do carro.