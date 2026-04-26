Padrasto é indiciado por estupros em série da enteada em Betim
Crime teria sido supostamente praticado por cerca de três anos pelo homem de 55 anos. Inquérito foi remetido ao Ministério Público
compartilheSIGA
Um homem de 55 anos foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 9 anos. Os abusos ocorreram várias vezes em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima é enteada do suspeito. O crime teria sido praticado por cerca de três anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O inquérito com os resultados da investigação, conduzida na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Betim, foi concluído na última quinta-feira (23/4) e remetido ao Ministério Público.
Leia Mais
“A companheira do suspeito relatou que a filha havia contado os fatos para a tia e a avó materna, mas que não acreditava que tivesse ocorrido”, informou a delegada Patrícia Godoy.
No procedimento policial, foram ouvidas a denunciante, a avó e a tia da vítima, que trouxeram informações de que os abusos ocorriam na residência da menina, desde que a mãe da criança e o suspeito começaram a se relacionar. Já o investigado optou por não prestar declarações.
“Pelos relatos, os abusos ocorriam há cerca de três anos, mas a menina não teve coragem de contar antes, pois afirmava que a mãe iria defender o investigado”, destacou a delegada ao informar que, segundo os depoimentos colhidos, a criança descreveu uma série de comportamentos atribuídos ao padrasto, “incluindo exposição do órgão genital, toques íntimos e outras condutas de natureza sexual ocorridas em diferentes momentos”.
Versões
Para a avó e a tia da criança, os relatos foram consistentes e detalhados, apontando que os episódios teriam ocorrido de forma reiterada ao longo do tempo. “As duas testemunhas também afirmaram que a criança apresentou mudanças de comportamento, como queda no rendimento escolar e resistência a contato físico”, frisou Godoy.
A investigação aponta ainda que a menina manteve a versão dos fatos mesmo após sofrer pressão psicológica. “Conforme apurado, a mãe teria enviado mensagens sugerindo que a filha poderia estar confundida e alertando sobre possíveis consequências das acusações. A avó também relatou que a criança teria sido orientada a não repetir as denúncias em depoimentos formais”, descreveu a delegada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo a policial, o depoimento apresentado pela mãe foi considerado contraditório. “Ela afirmou que o companheiro não ficava a sós com a filha e que um dos episódios relatados poderia ter sido um equívoco. No entanto, essa versão foi contestada por outros depoimentos, que indicam situações em que a criança e o suspeito estavam sozinhos”, concluiu.