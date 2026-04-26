Bairros da Grande BH podem ficar sem água neste domingo (26/4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros de Juatuba (MG) e Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água neste domingo (26/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer ao longo do dia devido a uma manutenção operacional. A previsão é que a situação seja normalizada até a noite desta segunda-feira (27/4).

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser atingidos?

Juatuba

Canaã, Cidade Nova III, Granjas Alvorada, Nossa Senhora de Fátima, Parque Alvorada, Varginha, Vila Maria Regina

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mateus Leme

Atalaia, Bandeirantes, Bom Jesus, Central, Centro, Consensa, Distrito Industrial, Duque de Caxias, Estância Champagnat, Imperatriz, Jardim das Mangabeiras, Jardim de Ala, Jardim Serra Azul, João Paulo II, Londrina, Maria Cristina, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Novo Progresso, Parque da Serra, Planalto, Recanto Lago Azul, Reserva da Serra, Residencial Serra Verde, Santa Bárbara, Santa Clara, Santa Cruz, Santa Luzia, Vale dos Araçás I, Vale dos Araçás II, Vale dos Araçás III, Vale Verde, Vila Nova, Vila Suzana, Vista Alegre, Vivendas do Vale.