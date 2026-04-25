Bairros da Grande BH podem ficar sem água neste sábado (25/4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Trinta e seis bairros de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água neste sábado (25/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer ao longo do dia devido a uma manutenção operacional. A previsão é que a situação seja normalizada até a manhã de amanhã.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados?