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ATENÇÃO, MORADORES

Bairros da Grande BH podem ficar sem água neste sábado (25/4)

Mais de 30 bairros de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana BH, podem sofrer com intermitência no abastecimento de água neste sábado (25/4); saiba quais

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/04/2026 11:37

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Torneira
Casas com caixa d'água podem não sofrer impactos crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil

Trinta e seis bairros de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água neste sábado (25/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer ao longo do dia devido a uma manutenção operacional. A previsão é que a situação seja normalizada até a manhã de amanhã.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

 

Quais bairros podem ser afetados?

  • Adeodato
  • Barreiro Do Amaral
  • Bela Vista
  • Bom Jesus
  • Bonanza
  • Camelos
  • Centro
  • Colorado
  • Condomínio Estâncias Dos Lagos
  • Condomínio Recanto Da Mata
  • Condomínio Recanto Do Luar
  • Condomínio Retiro Do Recreio
  • Córrego Frio
  • Córrego Tenente
  • Esplanada
  • Fazendinha Do Barão
  • Fecho
  • Idulipe
  • Imperial
  • Industrial Americano
  • Kennedy
  • Maria Adélia
  • Mata Dos Ipês
  • Mirante Do Barão
  • Moreira
  • Parque Boa Esperança
  • Parque Nova Esperança
  • Petropólis I
  • Petropólis II
  • Pinhões
  • Quarenta E Dois, Santa Matilde
  • Santa Mônica
  • São Geraldo
  • Vila Das Mansões
  • Vila Parnaso
  • Vila São Mateus

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