Bairros da Grande BH podem ficar sem água neste sábado (25/4)
Mais de 30 bairros de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana BH, podem sofrer com intermitência no abastecimento de água neste sábado (25/4); saiba quais
compartilheSIGA
Trinta e seis bairros de Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água neste sábado (25/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer ao longo do dia devido a uma manutenção operacional. A previsão é que a situação seja normalizada até a manhã de amanhã.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados?
- Adeodato
- Barreiro Do Amaral
- Bela Vista
- Bom Jesus
- Bonanza
- Camelos
- Centro
- Colorado
- Condomínio Estâncias Dos Lagos
- Condomínio Recanto Da Mata
- Condomínio Recanto Do Luar
- Condomínio Retiro Do Recreio
- Córrego Frio
- Córrego Tenente
- Esplanada
- Fazendinha Do Barão
- Fecho
- Idulipe
- Imperial
- Industrial Americano
- Kennedy
- Maria Adélia
- Mata Dos Ipês
- Mirante Do Barão
- Moreira
- Parque Boa Esperança
- Parque Nova Esperança
- Petropólis I
- Petropólis II
- Pinhões
- Quarenta E Dois, Santa Matilde
- Santa Mônica
- São Geraldo
- Vila Das Mansões
- Vila Parnaso
- Vila São Mateus