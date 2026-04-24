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Homem quebra vidraça da Câmara de Nova Lima; veja vídeo

Ação foi registrada em vídeo; suspeito foi encaminhado à Upa antes da prisão

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/04/2026 08:32 - atualizado em 24/04/2026 08:47

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O suspeito, vestindo uma camisa da seleção brasileira, arremessa um objeto contra o vidro do prédio, que se estilhaça
O suspeito, vestindo uma camisa da seleção brasileira, arremessa um objeto contra o vidro do prédio, que se estilhaça crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem quebrou as vidraças da Câmara Municipal de Nova Lima (MG) na tarde dessa quinta-feira (23/4). A ação foi registrada por populares e circula nas redes sociais.

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Nas imagens, o suspeito, vestindo uma camisa da seleção brasileira, arremessa um objeto contra o vidro do prédio, que se estilhaça. Em seguida, ele se senta nas proximidades, enquanto pessoas registram a cena.

Segundo a Prefeitura de Nova Lima, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e conduziu o homem inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

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Posteriormente, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

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A GCM também reforça a segurança no prédio da Câmara até que os vidros sejam substituídos.

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