Feriado sem água? Bairros de BH podem ser atingidos nesta terça (21/4)
Sete bairros da capital podem sofrer com intermitência no abastecimento de água ao longo deste Dia de Tiradentes
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Sete bairros da Região Nordeste de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta terça-feira (21/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a noite de hoje devido a uma manutenção emergencial.
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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser atingidos?
- Aparecida
- Bom Jesus
- Lagoinha
- Pedreira Prado Lopes
- Santo André
- São Cristóvão
- Senhor dos Passos