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MANUTENÇÃO EMERGENCIAL

Feriado sem água? Bairros de BH podem ser atingidos nesta terça (21/4)

Sete bairros da capital podem sofrer com intermitência no abastecimento de água ao longo deste Dia de Tiradentes

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/04/2026 11:24

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Torneira
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Reprodução/Agência Brasil

Sete bairros da Região Nordeste de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta terça-feira (21/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a noite de hoje devido a uma manutenção emergencial.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser atingidos?

  • Aparecida
  • Bom Jesus
  • Lagoinha
  • Pedreira Prado Lopes
  • Santo André
  • São Cristóvão
  • Senhor dos Passos

Tópicos relacionados:

abastecimento agua bh copasa desabastecimento manutencao

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