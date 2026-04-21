Feriado sem água? Bairros de BH podem ser atingidos nesta terça (21/4)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Sete bairros da Região Nordeste de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta terça-feira (21/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a noite de hoje devido a uma manutenção emergencial.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser atingidos?