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PREVISÃO DO TEMPO

BH pode ter pancadas de chuva nesta segunda-feira (20/4), diz Defesa Civil

Alerta do órgão é válido até as 8h desta terça-feira (21/4) e precipitações podem ter volume de 20mm, com rajadas de vento

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Laura Scardua
Melissa Souza
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/04/2026 16:43

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Apesar da possibilidade de pancadas de chuva, a segunda-feira na capital mineira é de sol
Apesar da possibilidade de pancadas de chuva, a segunda-feira (20/4) na capital mineira é de sol crédito: Laura Scardua/EM/D.A Press

Apesar do sol, Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva nesta segunda-feira (20/4), segundo a Defesa Civil municipal. O alerta do órgão é válido até as 8h desta terça-feira (21/4).

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A Defesa Civil de BH informa que as chuvas podem ter volume de 20mm, com rajadas de vento em torno de 40 km/h. 

RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA

  • Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Seca em Minas


Enquanto BH está em alerta para possibilidade de pancadas de chuva, algumas cidades de Minas estão enfrentando tempo seco. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 100 cidades do estado estão sob alerta de baixa umidade nesta segunda-feira (20/4).

 De acordo com o órgão nacional, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

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Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas
  • Irritação nos olhos, boca e nariz
  • Sangramentos nasais e lábios rachados
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e às 15h

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

 

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