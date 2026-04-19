Assine
overlay
Início Gerais
DEVOÇÃO

O santo guerreiro: por que o Dia de São Jorge é tão popular em MG

A devoção ao santo guerreiro vai além do Rio e mobiliza fiéis mineiros; conheça as origens dessa fé e as principais celebrações no estado

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/04/2026 11:54 - atualizado em 19/04/2026 12:16

compartilhe

SIGA
×
Dia de São Jorge é feriado no estado do Rio de Janeiro
São Jorge também é reverenciado em Minas Gerais crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Embora a imagem de São Jorge seja fortemente associada às celebrações no Rio de Janeiro, a devoção ao santo guerreiro também tem raízes profundas em Minas Gerais. No dia 23 de abril, fiéis mineiros se unem para homenagear o padroeiro extraoficial dos cariocas, demonstrando uma fé que atravessa fronteiras e se adapta às tradições locais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

As raízes da devoção mineira

A fé em São Jorge chegou a Minas com os militares portugueses durante o ciclo do ouro. Visto como um símbolo de coragem, força e proteção contra o mal, o santo se tornou um amparo espiritual para aqueles que enfrentavam os desafios da exploração e da vida nas vilas coloniais. Sua imagem, montado em um cavalo branco e derrotando um dragão, representava a vitória do bem e inspirava a população.

Leia Mais

Sincretismo e resistência: Ogum, o orixá guerreiro

A força de São Jorge em Minas também está ligada ao sincretismo religioso com Ogum, o orixá guerreiro das religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Durante o período da escravidão, quando o culto aos orixás era proibido, os africanos escravizados associavam suas divindades a santos católicos para preservar suas crenças. Assim, a figura do soldado romano se fundiu à do orixá das batalhas, do ferro e da tecnologia, unindo diferentes culturas em uma mesma devoção.

Tradições e rituais

As celebrações do dia 23 de abril em Minas costumam envolver missas, alvoradas festivas e procissões. É comum ver a imagem do santo cercada por flores, frequentemente vermelhas e brancas, e muitos fiéis se vestem nessas cores para prestar homenagem. A tradicional feijoada, prato associado a Ogum, também se tornou um elemento marcante nas comemorações, unindo famílias e comunidades em um momento de confraternização.

Apesar da forte devoção popular, é interessante notar que, em 1969, o Papa Paulo VI alterou o status da celebração de São Jorge no calendário litúrgico universal da Igreja Católica, tornando-a uma "memória facultativa". No entanto, essa mudança não diminuiu o fervor e a popularidade do santo entre seus seguidores.

Onde celebrar em Minas Gerais

Diversas cidades mineiras homenageiam o santo guerreiro. Em Belo Horizonte, Juiz de Fora e em várias cidades históricas, é possível encontrar paróquias e comunidades que organizam missas e eventos especiais. As festividades costumam unir elementos religiosos e culturais, refletindo a rica diversidade da fé no estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado por inteligência artificial e revisado por um editor humano.

Tópicos relacionados:

bh devocao fe minas-gerais sao-jorge

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay