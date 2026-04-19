O santo guerreiro: por que o Dia de São Jorge é tão popular em MG

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Embora a imagem de São Jorge seja fortemente associada às celebrações no Rio de Janeiro, a devoção ao santo guerreiro também tem raízes profundas em Minas Gerais. No dia 23 de abril, fiéis mineiros se unem para homenagear o padroeiro extraoficial dos cariocas, demonstrando uma fé que atravessa fronteiras e se adapta às tradições locais.

As raízes da devoção mineira

A fé em São Jorge chegou a Minas com os militares portugueses durante o ciclo do ouro. Visto como um símbolo de coragem, força e proteção contra o mal, o santo se tornou um amparo espiritual para aqueles que enfrentavam os desafios da exploração e da vida nas vilas coloniais. Sua imagem, montado em um cavalo branco e derrotando um dragão, representava a vitória do bem e inspirava a população.

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Sincretismo e resistência: Ogum, o orixá guerreiro

A força de São Jorge em Minas também está ligada ao sincretismo religioso com Ogum, o orixá guerreiro das religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Durante o período da escravidão, quando o culto aos orixás era proibido, os africanos escravizados associavam suas divindades a santos católicos para preservar suas crenças. Assim, a figura do soldado romano se fundiu à do orixá das batalhas, do ferro e da tecnologia, unindo diferentes culturas em uma mesma devoção.

Tradições e rituais

As celebrações do dia 23 de abril em Minas costumam envolver missas, alvoradas festivas e procissões. É comum ver a imagem do santo cercada por flores, frequentemente vermelhas e brancas, e muitos fiéis se vestem nessas cores para prestar homenagem. A tradicional feijoada, prato associado a Ogum, também se tornou um elemento marcante nas comemorações, unindo famílias e comunidades em um momento de confraternização.

Apesar da forte devoção popular, é interessante notar que, em 1969, o Papa Paulo VI alterou o status da celebração de São Jorge no calendário litúrgico universal da Igreja Católica, tornando-a uma "memória facultativa". No entanto, essa mudança não diminuiu o fervor e a popularidade do santo entre seus seguidores.

Onde celebrar em Minas Gerais

Diversas cidades mineiras homenageiam o santo guerreiro. Em Belo Horizonte, Juiz de Fora e em várias cidades históricas, é possível encontrar paróquias e comunidades que organizam missas e eventos especiais. As festividades costumam unir elementos religiosos e culturais, refletindo a rica diversidade da fé no estado.

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