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MEIO AMBIENTE

Justiça suspende construção de torres residenciais no Vale dos Cristais

Juiz aceitou alegações feitas por associação de moradores, que alega que empreendimento está em desacordo com a legislação ambiental

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Alexandre Carneiro
Mariana Costa
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Alexandre Carneiro
Repórter
Mariana Costa
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Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
17/04/2026 23:22 - atualizado em 17/04/2026 23:29

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O terreno onde o empreendimento será erguido já está sendo limpo e há movimentação de maquinário
O terreno onde o empreendimento será erguido já está sendo limpo e há movimentação de maquinário crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou uma ação impetrada pela associação de moradores do Vale dos Cristais e suspendeu, em caráter liminar, na tarde desta sexta-feira (17/4), a construção de um empreendimento da construtora Patrimar em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em um terreno próximo ao condomínio. O juiz Kleber Alves de Oliveira determinou a interrupção imediata de “qualquer intervenção, obra, supressão vegetal ou movimentação de terra” no lote 1-B, quadra 07, e impôs multa diária de R$ 1 milhão em caso de descumprimento, com teto de R$ 20 milhões. 

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O magistrado também deu prazo de cinco dias para que a construtora apresente documentos sobre a legalidade do empreendimento, incluindo a comprovação da aprovação do projeto pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural e estudos de inexistência de impacto negativo sobre o Monumento Natural da Serra do Souza, além de cópia do processo de licenciamento ambiental estadual.

O juiz ainda oficiou o Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que deverá instaurar inquérito para apurar possíveis crimes ambientais na área. A medida havia sido recomendada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG).

A decisão cita um parecer do MPMG que "reconheceu a elevada complexidade técnica" do empreendimento e a "existência de indícios relevantes de irregularidades no licenciamento, ressaltando o risco de danos ambientais irreversíveis decorrentes do início das intervenções no local."

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Também com base na documentação apresentada pela associação — incluindo fotografias e filmagens aéreas registradas entre fevereiro e abril de 2026 — o juiz entendeu que "comprova que a Patrimar e a Mineração Ribeirão dos Cristais iniciaram e aceleraram as intervenções físicas no terreno". A decisão aponta ainda indícios de que, no licenciamento ambiental simplificado, "há omissões relevantes quanto ao histórico de ocupação do imóvel e à dinâmica da cobertura vegetal".

Outra questão destacada na liminar é que o empreendimento está "inserido no polígono do Bioma Mata Atlântica, patrimônio nacional cuja utilização é restrita e condicionada". O terreno também é vizinho ao Monumento Natural da Serra do Souza, unidade de conservação de proteção integral. Nesse ponto, o documento cita "laudos técnicos e registros audiovisuais apresentados pela autora comprovam o avistamento de espécimes da fauna ameaçados de extinção, como o Lobo-Guará e a Onça-Parda, na área de influência direta do projeto".

A associação afirma que cerca de 40% do terreno é acidentado, com declividade superior a 25º, o que poderia caracterizar área de preservação permanente ou de uso restrito. Na decisão, consta que "a ocupação dessas encostas coloca em risco a estabilidade geológica e a hidrografia local, afrontando diretamente as restrições impostas pelo Código Florestal".

Empreendimento

Batizado de Green Valley, o projeto prevê torres de até 13 andares, com apartamentos de luxo. A licença para construção foi concedida em 2025 pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam). Em fevereiro deste ano, a construtora iniciou a limpeza do terreno e os trabalhos de movimentação de terra. A liberação da obra, porém, já havia enfrentado negativas anteriormente.

O primeiro licenciamento ambiental foi obtido pela Patrimar em 2020, mas o pedido acabou negado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) por falta de autorizações. Em nova tentativa, a licença foi deferida, mas o Ministério Público propôs ação para impugnar os atos, apontando irregularidades.

Em 2022, foi celebrado um Termo de Acordo Judicial no qual a empresa concordava com o cancelamento das licenças concedidas e assumia obrigações caso pretendesse implantar o empreendimento no mesmo local. Entre elas, estava o limite máximo de 28 metros de altura para as edificações.

O que diz a Patrimar

Após ser procurada pelo Estado de Minas, a Patrimar enviou nota. De acordo com a construtora, "a liminar determina apenas a apresentação de documentação ao juiz, sem qualquer decisão definitiva sobre o caso. Reforçamos que estamos providenciando o envio de todos os documentos solicitados e que as atividades no local estão temporariamente paralisadas".

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A empresa prossegue: "seguimos acompanhando o caso com responsabilidade e transparência e confiamos que, após a análise do Judiciário, a questão será esclarecida."

 

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