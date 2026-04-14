Cidades de Minas recebem tratamento dentário gratuito. Confira quais

Jovens entre 11 e 17 anos terão acesso a tratamento dentário gratuito em Belo Horizonte e em mais 13 cidades de Minas. A Megatriagem Odontológica 2026 é realizada pela ONG Turma do Bem e tem o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a manter a saúde dental em dia. O evento vai acontecer em 28 de abril, em 150 cidades do país, incluindo os municípios mineiros.

Para participar, é necessário comparecer ao local de triagem com os responsáveis, levando documento com foto e comprovante de residência. Em BH, o acolhimento ocorre na Escola Estadual Governador Milton Campos (Estadual Central), na Rua Antônio de Albuquerque, 1.377, Bairro de Lourdes. As inscrições podem ser feitas das 8h às 16h.

No local, será realizado um exame visual não invasivo pelos profissionais voluntários observando critérios de dor e gravidade das lesões. A escolha dos pacientes também é baseada na vulnerabilidade social deles.

A partir dessa análise, os selecionados têm o tratamento totalmente custeado pela ONG. Os procedimentos serão realizados nos consultórios dos próprios dentistas voluntários.

Vale ressaltar que o projeto também gera visibilidade e serve para recrutamento de novos dentistas para a rede de ajuda. Os profissionais que queiram ser voluntários da Turma do Bem apenas precisam ter o CRO ativo e consultório para disponibilizar o atendimento. A inscrição pode ser feita no site da ONG.

A ONG Turma do Bem destacou ainda que a faixa-etária escolhida é ideal para que os problemas desenvolvidos na infância e adolescência não persistam durante a vida adulta, reforçando que "o sorriso normalmente é uma tensão social ao primeiro emprego e inclusão na sociedade”.

Cidades mineiras onde a triagem será feita:

Barbacena

Belo Horizonte

Betim

Contagem

Governador Valadares

Guaxupé

Ibiraci

Itaúna

Juiz de Fora

Lavras

Montes Claros

Ouro Fino

Sete Lagoas

Uberaba

Informações sobre endereços e horários onde serão feitos os atendimentos nessas cidades poderão ser obtidas no site da Turma do Bem.

Saúde Bucal no Brasil

De acordo com a pesquisa Saúde Bucal Brasil 2020/2023, realizada pelo Ministério da Saúde, doenças dentais são recorrentes nos jovens, público alvo da campanha. Crianças de 5 anos que precisam de tratamento dental com urgência chegam a 10%. A taxa cai para 6% na faixa dos 12 anos, mas cresce entre os jovens de 15 a 19 anos que ficam com 11,4% de ocorrências.

A pesquisa também revela que muitas dessas crianças e adolescentes têm dentes cariados não tratados, sendo 41,2% dos jovens de 5 anos, 39,9% dos jovens de 12 anos e 43,9% entre 15 e 19 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro