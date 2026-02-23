Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Mulher perde controle da moto, cai e perde três dentes

Motociclista ficou ferida ao perder o controle da moto na madrugada desta segunda em Alfenas (MG), no Sul de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/02/2026 10:34 - atualizado em 23/02/2026 10:34

compartilhe

SIGA
x
Além da boca, a vítima sofreu escoriações nos joelhos e nas mãos
Além da boca, a vítima sofreu escoriações nos joelhos e nas mãos crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma motociclista ficou ferida ao perder o controle do veículo e cair na madrugada desta segunda-feira (23/2), na Avenida Benjamin Constant, no Bairro Chapada, em Alfenas (MG), no Sul do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 1h50, quando a mulher descia a via e caiu ao solo. Ela sofreu escoriações nos joelhos e nas mãos, quebrou três dentes e teve cortes na parte interna e externa da boca, com sangramento.

Leia Mais

A equipe prestou os primeiros socorros no local, conteve o sangramento e imobilizou a vítima antes do transporte. A via foi isolada para garantir a segurança durante o atendimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A motociclista foi levada para um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay