Mulher perde controle da moto, cai e perde três dentes
Motociclista ficou ferida ao perder o controle da moto na madrugada desta segunda em Alfenas (MG), no Sul de Minas Gerais
compartilheSIGA
Uma motociclista ficou ferida ao perder o controle do veículo e cair na madrugada desta segunda-feira (23/2), na Avenida Benjamin Constant, no Bairro Chapada, em Alfenas (MG), no Sul do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 1h50, quando a mulher descia a via e caiu ao solo. Ela sofreu escoriações nos joelhos e nas mãos, quebrou três dentes e teve cortes na parte interna e externa da boca, com sangramento.
Leia Mais
A equipe prestou os primeiros socorros no local, conteve o sangramento e imobilizou a vítima antes do transporte. A via foi isolada para garantir a segurança durante o atendimento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A motociclista foi levada para um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico.