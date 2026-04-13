LUTO NO FUTEBOL

Torcedor do Cruzeiro será velado e sepultado nesta terça-feira (14/4)

Maicon Miranda foi atropelado por um ônibus no entorno do Mineirão após sair do jogo da Raposa contra o Bragantino, nesse domingo (12/4), em BH

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
13/04/2026 18:46 - atualizado em 13/04/2026 18:46

Velório de torcedor do Cruzeiro morto atropelado será nesta terça-feira (14)
Velório de Maicon Douglas Garcia Miranda, de 21 anos, será realizado no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçaras, em BH crédito: Reprodução/Redes Sociais

O velório e o sepultamento do torcedor do Cruzeiro Maicon Douglas Garcia Miranda, de 21 anos, serão realizados nesta terça-feira (14/4), em Belo Horizonte. O jovem foi atropelado por um ônibus no entorno do estádio Mineirão, na saída do jogo contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, nesse domingo (12/4).

A cerimônia de despedida será feita no Cemitério da Paz, na capela 10, no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste da capital. O velório está previsto para começar às 7h30 e o sepultamento está marcado para as 11h, no mesmo local.

O acidente que matou Maicon ocorreu por volta das 21h, no cruzamento das avenidas Coronel Oscar Paschoal e Presidente Carlos Luz, no Bairro São Luiz, na Pampulha. 

Militares que atuavam no local relataram que viram o torcedor correndo pela via quando acabou sendo atingido por um ônibus da linha 64 (Estação Venda Nova/Santo Agostinho), que fazia uma conversão.

O motorista, de 46, afirmou que não percebeu o torcedor e só parou ao ser alertado pelos policiais. Ele disse ainda que a faixa exclusiva estava ocupada por veículos de comida e que o coletivo, lotado no momento, estava na faixa do meio no momento do acidente. O Samu foi acionado, mas a morte do jovem foi constatado no local. 

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, o motorista foi ouvido e liberado por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital nesta segunda (13/4). Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. O corpo de Maicon foi encaminhado ao IML.

Estado de Minas

