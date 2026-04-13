CONTAGEM

Motorista fica ferido ao bater carro na Av. Cardeal Eugênio Pacelli

Acidente na madrugada interdita faixa no sentido Betim, em Contagem

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/04/2026 08:46

O motorista sofreu ferimentos na cabeça e foi atendida pelo Samu
O motorista sofreu ferimentos na cabeça e foi atendida pelo Samu crédito: TransCon/Reprodução

Um motorista ficou ferido ao bater o carro contra uma árvore na madrugada desta segunda-feira (13/4), na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem (MG).

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon) e a Polícia Militar, o condutor, que é músico, voltava de um evento quando perdeu o controle do Fiat Bravo branco.

O veículo atingiu o canteiro central, rodou na pista e parou na faixa da direita.

A vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi atendida pelo Samu.

Na manhã desta segunda-feira, a faixa da direita seguia interditada no sentido Betim até às 7h50, causando lentidão no trânsito. Motoristas são orientados a utilizar rotas alternativas através de aplicativos de navegação.

