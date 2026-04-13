Motorista fica ferido ao bater carro na Av. Cardeal Eugênio Pacelli
Acidente na madrugada interdita faixa no sentido Betim, em Contagem
Um motorista ficou ferido ao bater o carro contra uma árvore na madrugada desta segunda-feira (13/4), na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem (MG).
Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon) e a Polícia Militar, o condutor, que é músico, voltava de um evento quando perdeu o controle do Fiat Bravo branco.
O veículo atingiu o canteiro central, rodou na pista e parou na faixa da direita.
A vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi atendida pelo Samu.
Na manhã desta segunda-feira, a faixa da direita seguia interditada no sentido Betim até às 7h50, causando lentidão no trânsito. Motoristas são orientados a utilizar rotas alternativas através de aplicativos de navegação.