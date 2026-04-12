Homem é espancado, busca abrigo em igreja e pede socorro aos bombeiros
Vítima teve suspeita de fratura e foi socorrida pelos bombeiros no interior de MG
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Um homem de 48 anos foi vítima de agressão física na noite desse sábado (11/4), em Andradas (MG), no Sul do estado.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 21h, na Rua São José, no bairro Vila Santa Rita.
A vítima foi encontrada caída dentro de uma igreja Assembleia de Deus, onde buscou abrigo após ser agredida por um grupo de homens.
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Os militares prestaram os primeiros socorros e constataram suspeita de fratura no braço direito, além de hematomas e escoriações pelo corpo. O homem também apresentava sinais de uso de substâncias químicas.
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A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Não há informações sobre o motivo das agressões.
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A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Andradas para atendimento médico.