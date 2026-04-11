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VIOLÊNCIA EM MINAS

Homem é esfaqueado em barbearia por jovem com histórico psiquiátrico em MG

Vítima foi atingida com tesoura durante discussão e socorrida ao hospital

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
11/04/2026 17:20

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Ao ser descoberto, fugiu do local, mas a Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas na região
A vítima também foi detida por agressão crédito: Reprodução/Pexels

Um homem de 30 anos foi esfaqueado durante uma briga dentro de uma barbearia nessa  sexta-feira (10/4), no Bairro Brasil, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. O autor, de 19 anos, possui histórico de problemas psiquiátricos e teria saído recentemente de uma clínica especializada.

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Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender um homem ferido. No local, foi apurado que o caso teve início após um desentendimento por questões pessoais entre os dois envolvidos.

 

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Durante a discussão, o jovem atingiu a vítima com uma tesoura, causando ferimentos nos braços e na região do pescoço. O homem foi socorrido e  levado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e precisou levar pontos.

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O autor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima também foi detida por agressão. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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