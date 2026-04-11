Homem é esfaqueado em barbearia por jovem com histórico psiquiátrico em MG

Um homem de 30 anos foi esfaqueado durante uma briga dentro de uma barbearia nessa sexta-feira (10/4), no Bairro Brasil, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. O autor, de 19 anos, possui histórico de problemas psiquiátricos e teria saído recentemente de uma clínica especializada.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender um homem ferido. No local, foi apurado que o caso teve início após um desentendimento por questões pessoais entre os dois envolvidos.

Durante a discussão, o jovem atingiu a vítima com uma tesoura, causando ferimentos nos braços e na região do pescoço. O homem foi socorrido e levado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e precisou levar pontos.

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O autor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima também foi detida por agressão. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.