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ACIDENTE

Carreta se move sozinha e invade casa no Centro-Oeste de Minas

Impacto danificou parede de residência

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
11/04/2026 15:42

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A carreta, que transporta cal, estava descarregada no momento do acidente
A carreta, que transporta cal, estava descarregada no momento do acidente crédito: Reprodução/CBMMG

Uma carreta perdeu o controle e bateu contra uma casa na manhã deste sábado (11/4), na Rua Flausino Vaz, no Bairro Novo Horizonte, em Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o veículo atingiu inicialmente o muro do imóvel. Com o impacto, uma carretinha que estava estacionada na garagem foi deslocada e acabou atingindo a parede de um dos quartos da casa, provocando danos na estrutura de alvenaria abaixo da janela.

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Após vistoria no local, os militares constataram que não houve comprometimento estrutural da edificação, descartando risco de desabamento. Segundo o motorista, a carreta se movimentou de forma involuntária durante o procedimento de elevação dos pés de apoio. O veículo, que transporta cal, estava descarregado no momento do acidente.

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 Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e a Polícia Militar também foi acionada, e a via ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência.

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