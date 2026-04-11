Carreta se move sozinha e invade casa no Centro-Oeste de Minas

Uma carreta perdeu o controle e bateu contra uma casa na manhã deste sábado (11/4), na Rua Flausino Vaz, no Bairro Novo Horizonte, em Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o veículo atingiu inicialmente o muro do imóvel. Com o impacto, uma carretinha que estava estacionada na garagem foi deslocada e acabou atingindo a parede de um dos quartos da casa, provocando danos na estrutura de alvenaria abaixo da janela.

Após vistoria no local, os militares constataram que não houve comprometimento estrutural da edificação, descartando risco de desabamento. Segundo o motorista, a carreta se movimentou de forma involuntária durante o procedimento de elevação dos pés de apoio. O veículo, que transporta cal, estava descarregado no momento do acidente.

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Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e a Polícia Militar também foi acionada, e a via ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência.