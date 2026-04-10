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TRANSPORTE PÚBLICO

BH recebe novos ônibus para substituir veículos antigos; veja detalhes

Outros 68 coletivos que atingiram a idade limite, de 12 anos, foram substituídos até março deste ano.

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/04/2026 12:29

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Prefeitura apresenta nova frota de ônibus nessa sexta-feira (10/4)
Prefeitura apresenta nova frota de ônibus nessa sexta-feira (10/4) crédito: Jair Amaral/EM

O transporte público de Belo Horizonte recebeu 20 novos ônibus nesta sexta-feira (10/4). Os veículos substituem os antigos, que rodavam na capital desde 2013. Ao todo, 88 ônibus foram substituídos neste ano e outros 36 chegarão ao longo de 2026.

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A troca ocorre em decorrência da idade limite dos veículos, que é de 12 anos. O decreto municipal 18.370/2023 prevê que as empresas de ônibus realizam a substituição.

Dos 20 coletivos que chegaram a BH nesta sexta, não há definição sobre quais serão as linhas atendidas, mas o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) informou que alguns deles poderão atender a Região Noroeste, onde houve um tumulto na noite dessa quinta-feira (9/4).

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A Prefeitura de BH (PBH) também informou que são as empresas que decidem onde os veículos serão utilizados, mas que os consórcios que estiverem rodando com veículos ultrapassados serão multados.

Com a flexibilização de 2013, algumas empresas se aproveitam de uma interpretação do texto para manter os veículos o máximo de tempo possível no sistema. Como a redação do decreto diz ser permitido o uso de veículos “limitados à idade de 12 anos”, algumas garagens mantêm os veículos em operação até o último dia antes da idade virar para 13 anos. 

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A frota de ônibus atual em BH é 2.722 coletivos. Desde 2023, 1.466 veículos do transporte público foram substituídos.

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