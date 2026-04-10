BH recebe novos ônibus para substituir veículos antigos; veja detalhes

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O transporte público de Belo Horizonte recebeu 20 novos ônibus nesta sexta-feira (10/4). Os veículos substituem os antigos, que rodavam na capital desde 2013. Ao todo, 88 ônibus foram substituídos neste ano e outros 36 chegarão ao longo de 2026.

A troca ocorre em decorrência da idade limite dos veículos, que é de 12 anos. O decreto municipal 18.370/2023 prevê que as empresas de ônibus realizam a substituição.

Dos 20 coletivos que chegaram a BH nesta sexta, não há definição sobre quais serão as linhas atendidas, mas o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) informou que alguns deles poderão atender a Região Noroeste, onde houve um tumulto na noite dessa quinta-feira (9/4).

A Prefeitura de BH (PBH) também informou que são as empresas que decidem onde os veículos serão utilizados, mas que os consórcios que estiverem rodando com veículos ultrapassados serão multados.

Com a flexibilização de 2013, algumas empresas se aproveitam de uma interpretação do texto para manter os veículos o máximo de tempo possível no sistema. Como a redação do decreto diz ser permitido o uso de veículos “limitados à idade de 12 anos”, algumas garagens mantêm os veículos em operação até o último dia antes da idade virar para 13 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A frota de ônibus atual em BH é 2.722 coletivos. Desde 2023, 1.466 veículos do transporte público foram substituídos.